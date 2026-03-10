Перенесенный матч «Нефтехимика» и «Факела» в Первой лиге пройдет 1 апреля

Матч 23-го тура Первой лиги между «Нефтехимиком» и «Факелом» пройдет в Нижнекамске 1 апреля. Время начала игры станет известно позже.
Изначально встреча должна была состояться 8 марта, но была перенесена из-за сильного похолодания.
|Нефтехимик-:-Факел
|08.03.2026 в 17:30 Матч перенесен
