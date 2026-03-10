Top.Mail.Ru
Перенесенный матч «Нефтехимика» и «Факела» в Первой лиге пройдет 1 апреля

вчера, 17:51
НефтехимикЛоготип футбольный клуб Нефтехимик (Нижнекамск)-:-Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел08.03.2026 в 17:30 Матч перенесен

Матч 23-го тура Первой лиги между «Нефтехимиком» и «Факелом» пройдет в Нижнекамске 1 апреля. Время начала игры станет известно позже.

Изначально встреча должна была состояться 8 марта, но была перенесена из-за сильного похолодания.

gbzgv545hnty
gbzgv545hnty
вчера в 20:35
Как обычно, зимой зиму никто не ждал.
lotsman
lotsman
вчера в 19:50
В апреле будет лучше и игрокам, и болельщикам, что главнее. Ведь болельщики сидят, а не бегают.
AlanW 1
AlanW 1
вчера в 18:34
Ладно футболисты бегают и не мёрзнут,о болельщиках подумайте два часа мёрзнуть на стадионе. Потом ещё удивляются что посещаемость страдает.
379ukc63sje8
379ukc63sje8
вчера в 17:56
То сеть ожидают первого апреля плюс что ли....
