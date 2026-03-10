Top.Mail.Ru
Кайл Уокер завершил карьеру в сборной Англии

вчера, 18:58

Защитник «Бернли» Кайл Уокер объявил о завершении карьеры в сборной Англии.

За национальную команду он провел 96 матчей, приняв участие в пяти крупных турнирах. Вместе с ней он дошел до финала Евро-2021 и 2024, а также полуфинала чемпионата мира 2018 года, который прошел в России.

В последний раз Уокер выходил на поле в составе «трех львов» в домашней игре с Сенегалом прошлым летом.

sihafazatron
sihafazatron ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 20:49, ред.
Приветствую!!))
По именам вроде есть кому сыграть справа в обороне. А по факту: Трент не защитник вовсе, Джеймс часто на травме, Льюиса в сборной быть не должно, не уровень. Трипье примерно ровесник Уокера, а вот Ливраменто отличный вариант.
Хотя если играть в 3 цз, то и Трент подойдёт) Я давно уже сборные не видел, не знаю как там саксы щас двигаются)
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:31
О нём уже стали забывать и тут Уокер напомнил о себе — официально ушёл из сборной Англии по футболу... Другими словами Кайл оформил то, что его перестали приглашать, как собственное решение. Главная часть карьеры Уокера приходится на Манчестер Сити (2017 - 2025 гг). Я насчитал 17 трофеев за этот период, в том числе Лига чемпионов. Глядя на статистику Кайла, предположу, что он, по окончанию нынешнего сезона, объявит о завершении игровой карьеры. Интересно, будет ли прощальный матч? Хотя бы формально?
yfjbta3y5g45
yfjbta3y5g45
вчера в 20:17
Возраст конечно дает свое... нужно уступать дорогу молодым
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:47
Чего ему в сборной делать когда надо к Шипу готовится
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:46
Если честно то я уже забыл про него!
shur
shur
вчера в 19:27
...Соточку не дотянул! Спасибо тебе за игру,Старина Кайл!!!
...Кайл Уокер эпотажная фигура,
Всегда на поле виден Он!
За Сборную, за Сити несомненно,
С победами и неудачами,
Совсем как раньше Бонапарт Наполеон!
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:21
Так его уже давненько не вызывают в сборную! Тухель явно делает ставку на молодых игроков с которыми можно будет работать не один цикл, да и конкуренция на эту позицию просто бомба, там и опытные Трент АА и Рис Джеймс, и молодые Рико Льюис и Тино Ливраменто, плюс ветеран Трипьер....так что конкурентов у Уокера много, да и возраст уже дает о себе знать....
