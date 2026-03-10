Кайл Уокер завершил карьеру в сборной Англии

1773158311

вчера, 18:58

Защитник «Бернли» объявил о завершении карьеры в сборной Англии.

За национальную команду он провел 96 матчей, приняв участие в пяти крупных турнирах. Вместе с ней он дошел до финала Евро-2021 и 2024, а также полуфинала чемпионата мира 2018 года, который прошел в России.

В последний раз Уокер выходил на поле в составе «трех львов» в домашней игре с Сенегалом прошлым летом.