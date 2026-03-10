Кайл Уокер завершил карьеру в сборной Англии

Защитник «Бернли» Кайл Уокер объявил о завершении карьеры в сборной Англии.
За национальную команду он провел 96 матчей, приняв участие в пяти крупных турнирах. Вместе с ней он дошел до финала Евро-2021 и 2024, а также полуфинала чемпионата мира 2018 года, который прошел в России.
В последний раз Уокер выходил на поле в составе «трех львов» в домашней игре с Сенегалом прошлым летом.
По именам вроде есть кому сыграть справа в обороне. А по факту: Трент не защитник вовсе, Джеймс часто на травме, Льюиса в сборной быть не должно, не уровень. Трипье примерно ровесник Уокера, а вот Ливраменто отличный вариант.
Хотя если играть в 3 цз, то и Трент подойдёт) Я давно уже сборные не видел, не знаю как там саксы щас двигаются)
