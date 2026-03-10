Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияТоварищеские матчи. Клубы 2026

«Краснодар» в конце марта может провести матч с чемпионом Медиалиги

вчера, 19:36

По информации источника, «Краснодар» может сыграть товарищеский матч с «Амкалом» 28 марта. Вероятность этого оценивается высоко.

Клубы уже проводили поединок в марте 2025 года. Тогда южане крупно победили медиакоманду со счетом 6:1.

Действующий чемпион России «Краснодар» после 20 туров лидирует в Российской Премьер-Лиге, набрав 43 очка.

«Амкал» — чемпион 6-го сезона Медийной футбольной лиги, а также Кубка МФЛ и Московского кубка селебрити-2021.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноПеренесенный матч «Нефтехимика» и «Факела» в Первой лиге пройдет 1 апреля
Вчера, 17:51
Товарищеский матч «Зенита» и «Сьона» в Катаре отменён
Вчера, 14:26
Суперфинал Кубка России состоится в «Лужниках» 24 мая
Вчера, 11:37
СлухиСборная России может сыграть с Буркина-Фасо летом
09 марта
Наставник сборной Ирака Арнольд просит ФИФА отложить стыковые игры ЧМ-26
09 марта
Матч Первой лиги «Нефтехимик» — «Факел» перенесли из-за морозов
08 марта
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 21:02
вроде у Краснодара много серьёзных дел ...
eg5mrwm6hdr3
eg5mrwm6hdr3
вчера в 20:36
Можно и опозориться по полной.
AleS
AleS
вчера в 19:44
Что вообще такое эта Медиалига? Там типа блогеры играют в футбол?
И зачем это смотреть, если сожно смотреть Серию А или Английскую Премьер Лигу ?!
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:40, ред.
Прошлый раз Амкалу мало показалось?)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 