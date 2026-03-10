«Краснодар» в конце марта может провести матч с чемпионом Медиалиги

1773160606

вчера, 19:36

По информации источника, «Краснодар» может сыграть товарищеский матч с «Амкалом» 28 марта. Вероятность этого оценивается высоко.

Клубы уже проводили поединок в марте 2025 года. Тогда южане крупно победили медиакоманду со счетом 6:1.

Действующий чемпион России «Краснодар» после 20 туров лидирует в Российской Премьер-Лиге, набрав 43 очка.

«Амкал» — чемпион 6-го сезона Медийной футбольной лиги, а также Кубка МФЛ и Московского кубка селебрити-2021.