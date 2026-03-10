Арбелоа поделился информацией о состоянии Мбаппе перед матчем ЛЧ

Главный тренер мадридского «Реала» перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» рассказал о состоянии нападающего и полузащитника .

Мбаппе пропустил несколько игр из-за проблем с коленом. Камавинга не мог играть в последнее время по причине проблем с зубами.

О Мбаппе

Ему намного лучше. Как я уже говорил в последние несколько недель, нужно двигаться день за днем ​​и смотреть, как он восстанавливается. Вся эта неделя была очень позитивной, и он вернулся с очень положительной динамикой. Он становится лучше с каждым днем, и мы надеемся на его скорое возвращение.

Про Камавингу

У него была очень тяжелая неделя, и мы всегда говорим здесь, что это хуже, чем зубная боль. Он был очень болен, у него была инфекция, и он не мог есть несколько дней. С субботы он уже тренируется с командой, он в отличной форме и готов к завтрашнему матчу.