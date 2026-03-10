Top.Mail.Ru
Арбелоа поделился информацией о состоянии Мбаппе перед матчем ЛЧ

вчера, 20:22
Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» рассказал о состоянии нападающего Килиана Мбаппе и полузащитника Эдуардо Камавинги.

Мбаппе пропустил несколько игр из-за проблем с коленом. Камавинга не мог играть в последнее время по причине проблем с зубами.

О Мбаппе

Ему намного лучше. Как я уже говорил в последние несколько недель, нужно двигаться день за днем ​​и смотреть, как он восстанавливается. Вся эта неделя была очень позитивной, и он вернулся с очень положительной динамикой. Он становится лучше с каждым днем, и мы надеемся на его скорое возвращение.

Про Камавингу

У него была очень тяжелая неделя, и мы всегда говорим здесь, что это хуже, чем зубная боль. Он был очень болен, у него была инфекция, и он не мог есть несколько дней. С субботы он уже тренируется с командой, он в отличной форме и готов к завтрашнему матчу.

ABir
ABir
вчера в 23:07
Любит сладенькое, вот зубы и заболели.
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:49
Короче туману напустил Арбелоа
112910415
112910415
вчера в 20:56
соперника следует оставлять в сомнениях !
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:51
Никакой конкретики....
yz4seu4n5u43
yz4seu4n5u43
вчера в 20:29
Плохо если он пропустит матчи против Сити
Гость
