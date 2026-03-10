Карвахаль напомнил об уважении после критики за жест в матче с «Сельтой»

Защитник «Реала» Дани Карвахаль в соцсетях прокомментировал свое решение поаплодировать легенде «Сельты» Яго Аспасу во время недавнего матча Ла Лиги в Виго.
Футболист, оставшийся на скамейке запасных, разминался у боковой линии, когда на 83-й минуте вместо Оскара Мингесы вышел Аспас. Когда болельщики на трибунах поднялись, чтобы поаплодировать Аспасу, капитан мадридской команды присоединился к ним.
Такой жест вызвал волну критики в интернете со стороны некоторых болельщиков «сливочных». Карвахаль решил ответить, написав у себя на странице:
Этот жест означает уважение, уважение к легенде нашей лиги. Ценности превыше всего, качество, которого, как я вижу, вам не хватает.
там существовало пару группировок которые Перес уничтожил. там были настоящие фаны, а сейчас трибуна болельщиков Реала - это как на рынке во Вьетнаме-какие то негры, белые. китайцы, индусы, все говорят на разных языках.
так что кто-то там что-то крикнул даже не припишешь к группировке как это происходит у других клубов.
повторюсь, Реал я уважаю. но культура фанатов у них уничтожена, такие себе пуссички-болелы инклюзивные на трибунах в угоду толерантности. про болел Реала в других странах не говорю- там все норм у тех кто за Реал.
