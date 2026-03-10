Top.Mail.Ru
Карвахаль напомнил об уважении после критики за жест в матче с «Сельтой»

вчера, 20:59
СельтаЛоготип футбольный клуб Сельта (Виго)1 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Защитник «Реала» Дани Карвахаль в соцсетях прокомментировал свое решение поаплодировать легенде «Сельты» Яго Аспасу во время недавнего матча Ла Лиги в Виго.

Футболист, оставшийся на скамейке запасных, разминался у боковой линии, когда на 83-й минуте вместо Оскара Мингесы вышел Аспас. Когда болельщики на трибунах поднялись, чтобы поаплодировать Аспасу, капитан мадридской команды присоединился к ним.

Такой жест вызвал волну критики в интернете со стороны некоторых болельщиков «сливочных». Карвахаль решил ответить, написав у себя на странице:

Этот жест означает уважение, уважение к легенде нашей лиги. Ценности превыше всего, качество, которого, как я вижу, вам не хватает.

Alex_67
Alex_67
сегодня в 03:48
Забывая, что уважение должно быть взаимным...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 03:45
Все требуют уважения только к себе...
shur
shur ответ Hamman (раскрыть)
вчера в 23:14
...мы здесь,Бро! На Соккере тоже, к Сити готовимся!!!
shur
shur
вчера в 23:10, ред.
...Саня Овечкин Вашингтон вернул (целую команду!) чтобы отдать должное игроку сопернику, проявив величие и уважение к Мастеру!
Hamman
Hamman ответ lazzioll (раскрыть)
вчера в 23:01
Не знаю насчёт ультрас, но фаны Реала довольно заметны, если смотреть на трибуны .
А китайцев, индусов русских и др спорт туристов полно на трибунах любого популярного в мире клуба
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:52
Дани красавец! И не надо кому-то объяснять...без толку
lazzioll
lazzioll
вчера в 21:45, ред.
как бы так донести мысль попонятнее и не в обиду местным болельщикам Реала. я и сам большой поддержака Реала в Примере и по жизни, но вот что хочу сказать - фанатов Реала как таковых настоящих ультрас у команды не существует просто. посмотрите на трибуны в домашке Реала - кого вы там только не увидите: негры, азиаты, женщины, молдоване, дети, русские с китайцами в обнимку. это не фанаты. это глоры богатейшего и титулованного клуба. которые болеют когда клуб на пике, то есть почти всегда))
там существовало пару группировок которые Перес уничтожил. там были настоящие фаны, а сейчас трибуна болельщиков Реала - это как на рынке во Вьетнаме-какие то негры, белые. китайцы, индусы, все говорят на разных языках.
так что кто-то там что-то крикнул даже не припишешь к группировке как это происходит у других клубов.
повторюсь, Реал я уважаю. но культура фанатов у них уничтожена, такие себе пуссички-болелы инклюзивные на трибунах в угоду толерантности. про болел Реала в других странах не говорю- там все норм у тех кто за Реал.
Lobo77
Lobo77
вчера в 21:45
Ну Аспас это действительно достояние лиги.
Претендующий на уважение должен отдавать справедливую дань и остальным(с)
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:41
Дани мог бы и не пояснять - идиоты всё равно не поймут...)))
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 21:29
Явно не такой реакции ожидал Карвахаль от болельщиков.
adekvat
adekvat
вчера в 21:07
Со стороны некоторых болельщиков, ключевое слово некоторых. В семье не без урода.
112910415
112910415
вчера в 21:05
красивый жест и четкое пояснение !
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:00
Только балваны за такое могли критиковать Карвахаля....
