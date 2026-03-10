Карвахаль напомнил об уважении после критики за жест в матче с «Сельтой»

1773165591

вчера, 20:59

Защитник «Реала» в соцсетях прокомментировал свое решение поаплодировать легенде «Сельты» Яго Аспасу во время недавнего матча Ла Лиги в Виго.

Футболист, оставшийся на скамейке запасных, разминался у боковой линии, когда на 83-й минуте вместо Оскара Мингесы вышел Аспас. Когда болельщики на трибунах поднялись, чтобы поаплодировать Аспасу, капитан мадридской команды присоединился к ним.

Такой жест вызвал волну критики в интернете со стороны некоторых болельщиков «сливочных». Карвахаль решил ответить, написав у себя на странице: