На Родри заявили в полицию из-за дрона

вчера, 22:33

На полузащитника «Манчестер Сити» заявили в полицию.

Обладатель «Золотого мяча» 2024 года был заснят на видео, как он запускает свой дрон с балкона своего пентхауса в центре Манчестера.

По сообщению газеты The Sun, жильцы утверждают, что беспилотник зависал за их окнами, и выражают опасения по поводу возможного нарушения частной жизни.

Полиция Большого Манчестера подтвердила Daily Mail Sport, что им известно об этом деле, и они проводят расследование. Один из жителей отметил:

Моя жена очень обеспокоена этим. Одно из преимуществ жизни на такой высоте — это то, что за тобой никто не наблюдает, но теперь нас донимает Родри и его дрон.

Другой житель, который живет со своей девушкой на 34-м этаже, заявил, что однажды вечером они смотрели телевизор, когда увидели мигающий зеленый свет за окном. Это побудило девушку позвонить в полицию.

Сообщается также, что опасения были высказаны в групповом чате местных жителей.