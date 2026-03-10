Top.Mail.Ru
На Родри заявили в полицию из-за дрона

вчера, 22:33

На полузащитника «Манчестер Сити» Родри заявили в полицию.

Обладатель «Золотого мяча» 2024 года был заснят на видео, как он запускает свой дрон с балкона своего пентхауса в центре Манчестера.

По сообщению газеты The Sun, жильцы утверждают, что беспилотник зависал за их окнами, и выражают опасения по поводу возможного нарушения частной жизни.

Полиция Большого Манчестера подтвердила Daily Mail Sport, что им известно об этом деле, и они проводят расследование. Один из жителей отметил:

Моя жена очень обеспокоена этим. Одно из преимуществ жизни на такой высоте — это то, что за тобой никто не наблюдает, но теперь нас донимает Родри и его дрон.

Другой житель, который живет со своей девушкой на 34-м этаже, заявил, что однажды вечером они смотрели телевизор, когда увидели мигающий зеленый свет за окном. Это побудило девушку позвонить в полицию.

Сообщается также, что опасения были высказаны в групповом чате местных жителей.

Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 09:55
Соседи не могут позволить себе воздушку?
просто Tomson
просто Tomson
сегодня в 09:31
аха, вот кто в ЕС неопознанные беспилотники запускает, а то Россия, Россия...)))
mt7prx45dng7
mt7prx45dng7
сегодня в 05:12
Поближе к Ирану его послать, пусть там побалуется.
Lobo77
Lobo77
сегодня в 04:28
Хахахаха Родри баловник и проказник!)
Варвар7
Варвар7
сегодня в 04:20
"У богатых свои причуды"...)
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:47
Сидел бы лучше тихо дома... С соседями надо жить мирно. Теперь проблема появилась...
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:17
...и банан тоже , это же не Змея запускать!!! =))
particular
particular
вчера в 23:06
Соседи заклевали кляузами :) Любопытство и баловство нынче наказуемы...
sihafazatron
sihafazatron ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:59
Вини заслужил золотой банан
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:55
...как то о себе надо напомнить, Я лично практически всех обладателей ЗМ помню, про Родри сейчас вспомнил,что был,что не был...!!!
...Украл у Вини мячик золотой!
На костылях,практически больной!
С тех пор никак и никого не удивил!
А вот бразилец хоть и не подарок!
Голами хоть немного подтвердил!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:42
Вроде не дитё уже...
