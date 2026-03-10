Top.Mail.Ru
«Тоттенхэм» сделал замену вратаря в первом тайме игры с «Атлетико»

вчера, 23:31
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)5 : 2Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

В составе «Тоттенхэма» произошла замена вратаря на 17-й минуте первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико». Встреча проходит в столице Испании.

При счете 3:0 в пользу испанской команды вместо Антонина Кински, для которого этот поединок стал дебютным в ЛЧ за «шпор», на поле вышел Гульельмо Викарио.

Кински — сын бывшего вратаря сборной Чехии и подмосковного «Сатурна» Антонина Кински-старшего, который является бронзовым призером чемпионата Европы 2004 года.

Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 11:51
Когда поставил на тотал больше, но тебя заменили.
55ajwtxrstkw
55ajwtxrstkw
сегодня в 07:16
Всем ясно на кого поражение повесят.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 05:44
Вот тебе и дебют в Лиге чемпионов... Кто мог ожидать, что в первом же своём матче главного европейского клубного турнира, Кински младший попадёт в такую яму? Посмотрим, насколько крепкий у него характер.
3qefedyvbxhy
3qefedyvbxhy
сегодня в 03:59
Не его день вчера случился, может поставить крест на его карьере
Bombon
Bombon ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 02:48
Может и сломаться. История с Кариусом была не так и давно.
kmhb
kmhb
сегодня в 01:04
Трагедия для кипера, конечно. Очень жалко парня.
shur
shur
сегодня в 01:04
...Симеоне на всех парусах идёт к разным и очень интересным завоеваниям, браво Маэстро!!!
lazzioll
lazzioll
сегодня в 01:04, ред.
после замены то сразу поперло смотрите..два всего пропустили)) там и Викарио такое же недоразумение. это укол тем кто его сватает в новые команды. он десять лет сидел деревянным в клубах уровня Эмполи. нашли звезду.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:30
Спасибо за пояснение. Потом обзор гляну
Real Oviedo
Real Oviedo ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:20
Ужасная игра. Кински два гола привез. Один раз поскользнулся. В другой раз промахнулся мимо мяча.
Real Oviedo
Real Oviedo
сегодня в 00:16
Зачем он его вообще выпустил в старте в таком важном матче при здоровом Викарио? Это целиком вина тренера.
Oleg Telpes
Oleg Telpes
сегодня в 00:09
Тренер плохо соображает - он и защитник был бревно
Вратарь этот вообще нулевой
p7xqektpxpf2
p7xqektpxpf2
вчера в 23:56, ред.
почему на важный матч поставили вратаря, который был запасным и не выходил на поле как минимум с сентября прошлого года?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:55
в перерыве ТТХ надо замену тренера сделать.
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:55
Получается после трех голов заменили! Да уж... неудачный дебют
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 23:50
Жестко, надеюсь не сломается психологически
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:50
Почему изначально Викарио не играл?
Травма у Кински или такая ужасная игра??
