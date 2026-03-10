«Тоттенхэм» сделал замену вратаря в первом тайме игры с «Атлетико»

1773174699

вчера, 23:31

В составе «Тоттенхэма» произошла замена вратаря на 17-й минуте первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико». Встреча проходит в столице Испании.

При счете 3:0 в пользу испанской команды вместо , для которого этот поединок стал дебютным в ЛЧ за «шпор», на поле вышел .

Кински — сын бывшего вратаря сборной Чехии и подмосковного «Сатурна» Антонина Кински-старшего, который является бронзовым призером чемпионата Европы 2004 года.