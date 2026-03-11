Top.Mail.Ru
Soccer.ru
«Ньюкасл» и «Барселона» не выявили победителя в первом матче 1/8 ЛЧ

сегодня, 00:55
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)1 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Ньюкасл» сыграл вничью с «Барселоной» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1).

Счет открыл Харви Барнс на 86-й минуте. Каталонцы сравняли на 90+6-й — пенальти реализовал Ламин Ямаль.

Ответная игра состоится 18 марта.

112910415
112910415
сегодня в 11:57
опять плохой матч Барсы ... но в ответке Барса исправится.
Amiralla
Amiralla
сегодня в 11:07
Болею за Барсу, но такую Барсу не хочу.
Bombon
Bombon ответ z24s3usw5rte (раскрыть)
сегодня в 10:56, ред.
Так я и говорю, что он выдохся. Он не играет толком, его на матч не хватает. Но выпускать было некого. Пришлось 18-летнего пацана выпускать в срочном порядке. Не было больше защитников. Это уже не вина Араухо. Тут вопросы к Лапорте и Деку, почему состав не укомплектован. А судя по высказываниям Лапорты усилений и в это ТО ждать не приходится.
Comentarios
Comentarios ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 10:04
Неа до пенальти дело дойдет
z24s3usw5rte
z24s3usw5rte ответ Bombon (раскрыть)
сегодня в 10:01, ред.
Что значит ЧТО Араухо ?! Араухо попой и пяточками вылез за лицевую, посидел малясь, дождался разрешения войти в игру и тихим сапом, в развалочку поплелся в свою штрафную, где Канселу и остальные дефы, оставшиеся в меньшинстве, готовились принять с фланга голевой пас. Аккурат Араухо дошел, когда передача и пошла. Бежал бы хоть трусцой, мог бы хоть чисто телом помешать прострелу мячика, раз ножки не слушаются и головка бо-бо...
Agamaga005
Agamaga005 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 09:57
Ньюкасл играл на пределе возможностей, хотели выиграть, а Барса лишь бы не проиграть приехала.
Ноги ехали часто, ватные какие-то были все.
В ответной игре трешку закатают сорокам.
Agamaga005
Agamaga005 ответ Bombon (раскрыть)
сегодня в 09:47
Не будем же судить всех по плохим матчам. Усталость сказывается, в составе больше половины - воспитанники еще не особо окрепшие.
Ничего, и с такими трудностями Барса справляется получше многих.
Тем более отсутствует часть основных игроков. Флик выжимает максимум, другой лучше не сделает.
Agamaga005
Agamaga005 ответ Comentarios (раскрыть)
сегодня в 09:42
Раздавят в ответке их Барселона
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 09:07
Судья отложил подарочек
f5bxyvmvwy6j
f5bxyvmvwy6j
сегодня в 08:36
Вчера удача была на стороне Барселоны
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 07:45
Справедливость сегодня отвернулась от Ньюкасла. Жаль, хозяева упустили победу сами. Ждём ответного матча...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:50
Ничья можно сказать оставила Барсе бОльше шансов!Сороки в этом сезоне в гостях не ахти выглядят!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 03:52
Сороки в родных стенах были хороши, они выглядели намного лучше, каталонцам сегодня повезло. По игре, англичане полностью переиграли Барсу.
Посмотрим что покажут в ответном матче) в любом случае пожелаю удачи
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 03:19
Совсем неудачный матч от Барсы, но неплохой по результату.
Надеюсь в ответке сыграют лучше.
Ну и потеря двух крайних защитников тоже роль сыграло.
Удачи в следующих матчах!
Bombon
Bombon ответ 67shfqm9kutm (раскрыть)
сегодня в 02:45, ред.
А что Араухо? В ситуации с голом к нему вопросы есть. Потерялся. Свалился в центр. Но его выпустили играть против рослых игроков Ньюкасла, т.к. больше некому. Плюс выпустили на фланг. А там он вообще никакой. Но при этом отыграл он не так плохо. Точно не хуже, чем Кунде играет в этом сезоне. Ну и сдох он к 70 минуте. Форму не набрал. Играет по 10-15 минут за матч. А тут целый матч против Ньюкасла в ЛЧ на неродной позиции. Не привез и не удалился - уже хорошо. А по голу. Там по игроку Рафинья должен был играть. Ну и передача с левого фланга прошла(это к Канселу и Мартину вопросы). Да и кого было выпускать вместо Араухо? Гарсия не готов, Эспарт слишком молод и без опыта в первой команде даже в чемпионате, не то что в ЛЧ. Можно было поставить Канселу справа, Мартина слева. Но в центре все равно бы играл Араухо в паре с Кубарси. Правый фланг бы в атаке играл лучше, у Ямаля было бы больше свободы. Но Рафа в плохой форме. Плюс Мартин слева. Ну, тоже такое себе. Особо вариантов и нет. Бальде и Кунде травмированы, у Гарсии тоже не очень состояние. Его даже вместо Берналя не выпустили, а выпустили мертвого Касадо.
Un_De
Un_De
сегодня в 01:56
Арбитр найс спас каталонцев, накинул времени
y-ago
y-ago
сегодня в 01:52
По счёту — ничья; по впечатлению — небольшой плюс Ньюкаслу, потому что они почти выиграли. Общее - матч совсем средненький. Посмотрим ответ 18-го.
la-respect0
la-respect0 ответ 67shfqm9kutm (раскрыть)
сегодня в 01:35
Ньюкасл дома силен , просто надо смотреть немного за матчами АПЛ ).
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 01:17, ред.
После Атлетико и Атлетик Билбао, Барса никакая, еле передвигались. Для меня лучший игрок Барсы, Педри, хоть маленький, хоть уставший, но контролировал мяч...остальные ни о чем. Ньюкасл на своем поле был лучший во всём! Барсе надо как-то сбалансировать. В следующем матче Ла Лиги некоторым игрокам надо дать отдохнуть, а то сейчас с такими темпами почти полсостава будут травмированы...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 01:16
да.. матч не айс.
но радует, что просто взяли и неудачный матч сделали удачным, затащили на последних секундах несмотря на трудности.
в ответке должны вынести англичан, чтоб ни у кого вопросов не возникло.
Bombon
Bombon
сегодня в 01:15
Говорить тут нечего. Играли отвратительно. Вообще никаких идей в атаке. За всю игру - один момент, который Лева удачно запорол, т.к. тупо не успевает из-за возраста. А Лапорта с ним контракт продлевать собрался. Рафинья в этом сезрне совсем плох. Что в чемпионате, что в ЛЧ. Пожоже, что прошлый сезон для него был первым и последним на топ-уровне. Ну и полузащита. Полностью проиграли центр поля. К Флику много вопросов по составу. Араухо справа - это ужас. В обороне отыграл неплохо, что удивительно, но в атаке он 0. А Ямалю пространство нужно. Араухо его дать не может. По факту два мертвых фланга. И сыпящийся песком Лева в центре нападения. Хорошо, что 1:1. Хотя такого результата команда не заслужила.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:13
равная игра в 1 тайме.
полное доминирование Ньюкасла в 2 тайме.
и все равно ничья. Ньюкасл молодцы, но Барса заслужила финал ЛЧ))))
надеюсь, на Камп Ноу блауграна покажет лучшую игру, и без проблем выйдет в 1\4.
а там Атлетико.
lazzioll
lazzioll ответ shur (раскрыть)
сегодня в 01:10, ред.
на этой фотке чел удивлен что при +4 добавленных на часах +6.08 а никто не замечает. и он кричит в бессилии))
Nenash
Nenash
сегодня в 01:10, ред.
Скучно. Один Ямаль и Педри хороши. Араухо клоун.. Барса устала, но не проиграла.. ☝️
Comentarios
Comentarios ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 01:08
Откровенно за ничьей приехала. Сегодня повезло. Не факт что в ответке так повезет Ньюкасл крепкий орешек
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 01:06
Отскок Барсы. Ольмо молодец. Ямаля не было видно
Lobo77
Lobo77
сегодня в 01:06, ред.
Чуть прибавил судейка секунд на последнюю атаку Барсы.
Там уже 4 минуты и компенсация замены истекли.
Отскок. Хоть и самый слабый соперник (Лапортоа нагрел шары)))) но Ньюкасл играл лучше и уж минимально победить ему было справедливо.
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 01:06
Отвратительно сыграла Барселона, просто одна из худших игр. Но пропустив, Барса включилась, создали момент и этого хватило сравнять.
Надеюсь на Камп Ноу уверенно обыграют зëбру.
shur
shur
сегодня в 00:58
...игра,которая смотрелась на ура, вот такой футбол никогда не оставит без внимания!
67shfqm9kutm
67shfqm9kutm
сегодня в 00:57, ред.
Реаловский отскок !! ))

Нихрена барселонские за матч не создали, но пенку исправно заработали. Вини пусть у Ольмо учится. ))) Барселона совсем до ручки дошла, - даже Ньюкасл обыграть не могут. Ямаля закрыли напрочь. Остальные, кроме Педри и Канселу, который троих накрутил и на Ольмо отдал, вообще без компаса.

ПыСы. Араухо конгениальный чел. Зачем вышел, я хз. Барселоне просто повезло с сеткой, условная Бавария уже сегодня бы с ванильнимы порешала. Убогая игра от каталонцев.
