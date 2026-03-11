«Ньюкасл» и «Барселона» не выявили победителя в первом матче 1/8 ЛЧ

«Ньюкасл» сыграл вничью с «Барселоной» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1).
Счет открыл Харви Барнс на 86-й минуте. Каталонцы сравняли на 90+6-й — пенальти реализовал Ламин Ямаль.
Ответная игра состоится 18 марта.
|Ньюкасл Юнайтед1 : 1Барселона
|Матч завершен
Нихрена барселонские за матч не создали, но пенку исправно заработали. Вини пусть у Ольмо учится. ))) Барселона совсем до ручки дошла, - даже Ньюкасл обыграть не могут. Ямаля закрыли напрочь. Остальные, кроме Педри и Канселу, который троих накрутил и на Ольмо отдал, вообще без компаса.
ПыСы. Араухо конгениальный чел. Зачем вышел, я хз. Барселоне просто повезло с сеткой, условная Бавария уже сегодня бы с ванильнимы порешала. Убогая игра от каталонцев.
