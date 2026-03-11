Top.Mail.Ru
«Аталанта» пропустила шесть голов от «Баварии» в первой игре 1/8 ЛЧ

сегодня, 00:57
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)1 : 6Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Аталанта» проиграла «Баварии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:6).

На 12-й минуте гости вышли вперед усилиями Йосипа Станишича. Майкл Олисе на 22-й удвоил преимущество мюнхенцев. Серж Гнабри на 25-й забил третий мяч. Николас Джексон на 52-й сделал счет более крупным. Олисе на 64-й оформил дубль. Джамал Мусиала на 67-й забил шестой гол гостей. В составе итальянского клуба единственным голом отличился Марио Пашалич на 90+3-й.

Ответная игра состоится 18 марта.

Источник: soccer.ru Фото: Сайт УЕФА
Karkaz
Karkaz
сегодня в 16:08
И эту Аталанту не смогла пройти Боруссия?) Показали как надо играть с ними
матос
матос
сегодня в 13:05
Прощай Бергамо. Ответка в Германии формальность.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 11:50
Немецкий фильм для взрослых.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 10:21
Судя по всему итальянский футбол опустился на уровень 10-12. места в Европе. Серия А деградировала окончательно
goalaktika
goalaktika
сегодня в 09:43
Тут было всё понятно, разные весовые категории. Но пропускать 6 голов дома, это очень много. Единственная надежда всей Италии в ЛЧ, тоже вылетает из турнира.
Бавария, дома выпустить резерв и спокойно пройдет дальше.
shur
shur ответ просто Tomson (раскрыть)
сегодня в 09:34
...дома запьют пивком в ответке...!!!!!
просто Tomson
просто Tomson ответ shur (раскрыть)
сегодня в 09:29
по ходу переели)))
просто Tomson
просто Tomson ответ 6kyzza8zxyub (раскрыть)
сегодня в 09:28
Теперь Бавария может вовсе не выходить)))
Sergo81
Sergo81 ответ salleeh (раскрыть)
сегодня в 09:03
Джексон и забил и голевую отдал. На фоне партнёров не так ярок, конечно, но своё дело сделал. Если без травм подойдут к решающим матчам, будут высоко.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 07:50
Осенью я назвал успехи Аталанты в Лиге чемпионов случайными... Теперь вижу, что не ошибся.
pg878nt6yrtr
pg878nt6yrtr
сегодня в 07:27
Пару мячей Аталанте не хватило для полной барселонской авоськи от Баварии
6kyzza8zxyub
6kyzza8zxyub
сегодня в 07:17
Теперь Бавария может выставлять дублеров.
w42wfwevuu66
w42wfwevuu66
сегодня в 06:31
Второй матч можно не проводить, уже всё ясно
salleeh
salleeh
сегодня в 05:31
Не обязательные травмы, необязательные желтые карточки, не обязательный гол в конце… Легких путей не ищем называется. Хотя я рад, что Киммих пропустит ответный матч. Разочаровал Джексон, своей бездарной игрой, хоть и забил. Судья тоже моросил временами, вёлся на понты макаронников. Ответная игра станет пустой формальностью. Как Д.Боруссия могла проиграть такой Аталанте, это надо было ещё постараться…
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 05:26, ред.
Незрелость Баварии версии Компани проявилась здесь в пропущенном в концовке мяче, я помню сценарии с Баварией раньше где она пропускала в середине или начале матча, злилась и шла уничтожала соперника, это был вызов - дескать сами напросились, но в конце это совершенно другое, это банальная потеря концентрации или расхлябанность. Всё таки нынешний футбол Баварии даже при счёте 6:1 не выглядит так чётко и монолитно, чувствуется какая то неуверенность в передачах, даже в таких матчах, если сравнивать с Баварией прошлых поколений. Аталанта мне кажется испугались фантома и сдали матч уже после первого пропущенного мяча. Не было у Баварии соперников на поле почти всю игру. Старая Бавария накидала бы штук 15 в таких условиях.
Un_De
Un_De
сегодня в 01:50
Вот яркий пример, как топ клуб уничтожает и должен уничтожать. Безжалостно и бескомпромиссно. Уж насколько мне не нравится Бавария, но стоит отдать им должное. Без шансов. Хотелось бы еще посмотреть, как такой игрой всяких выскочек ставят на место, но подозреваю, что возможности не представится.
Хочу увидеть, как голодный Спортинг покажет это раньше, раз уж мои пацаны оказались не способны.
Nenash
Nenash
сегодня в 01:41
Мощно.. 👍
BIANCONERI27
BIANCONERI27
сегодня в 01:12
Хорошо что в следующем сезоне их не будет,есть наполи только,даже Рома ведет себя достойно.
kmhb
kmhb
сегодня в 01:03
Аталанта никакая вообще. Бавария 6 забила и еще 26 не забила. Жалко травмы только ключевых игроков.
lazzioll
lazzioll
сегодня в 01:01
даже смотреть не стал, примерно такой и ожидал счет. все любителям бергамасков и тупым комментаторам с ТВ кто называет топ-клубами всякую стрельнувшую раз в сто лет периферию))) в другом матче кстати еще пускай поищут топ-клуб Тотенхем, а ведь года четыре-пять назад так тоже говорили. надо наверное семинар провести - что такое топ-клуб...
shur
shur
сегодня в 01:00
...немцы любят покушать, иногда и спагетти по кайфу!!!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:58
Молодцы макароники, в ответке отыграются))) или ещё больше доиграются...
