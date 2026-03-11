«Аталанта» пропустила шесть голов от «Баварии» в первой игре 1/8 ЛЧ

1773179870

сегодня, 00:57

«Аталанта» проиграла «Баварии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:6).

На 12-й минуте гости вышли вперед усилиями Йосипа Станишича. Майкл Олисе на 22-й удвоил преимущество мюнхенцев. Серж Гнабри на 25-й забил третий мяч. Николас Джексон на 52-й сделал счет более крупным. Олисе на 64-й оформил дубль. Джамал Мусиала на 67-й забил шестой гол гостей. В составе итальянского клуба единственным голом отличился Марио Пашалич на 90+3-й.

Ответная игра состоится 18 марта.