«Атлетико» крупно победил «Тоттенхэм» в первой встрече 1/8 Лиги чемпионов

«Атлетико» обыграл «Тоттенхэм» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (5:2).
На 6-й минуте счет открыл Маркос Льоренте. На 14-й мадридцы удвоили преимущество усилиями Антуана Гризманна. Хулиан Альварес на 15-й сделал счет более крупным. На 22-й Робин Ле Норман забил четвертый мяч испанской команды. Педро Порро на 26-й сократил отставание англичан в счете. Альварес на 55-й сделал дубль. Еще одним голом у лондонцев отметился Доминик Соланке на 76-й.
Ответная игра состоится 18 марта.
Ну а банда Симеоне как только почувствовает кровь, включается на максимуме. 5 голов Реалу, 4гола Барсе, вчера Ттх видел как это банда выжигает поле.
В этом сезоне матрасники на хорошем ходу. Как минимум, до полуфинала должны добраться
никакой МЛС не нужен, уже публично заявил.
Ну и все равно, главный вопрос к Тудору: а на что он вообще рассчитывал, выпуская на выездной матч Лиги Чемпионов против набравшего ход Атлетико вратаря без практики, и еще строя выход из обороны через этого самого вратаря?
что это за счета такие 4-0, 6-1, 5-2. ))
Ну хоть второй тайм не проиграли птенчики)))
