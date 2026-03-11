Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЛига чемпионов 2025/2026

«Атлетико» крупно победил «Тоттенхэм» в первой встрече 1/8 Лиги чемпионов

сегодня, 01:03
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)5 : 2Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

«Атлетико» обыграл «Тоттенхэм» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (5:2).

На 6-й минуте счет открыл Маркос Льоренте. На 14-й мадридцы удвоили преимущество усилиями Антуана Гризманна. Хулиан Альварес на 15-й сделал счет более крупным. На 22-й Робин Ле Норман забил четвертый мяч испанской команды. Педро Порро на 26-й сократил отставание англичан в счете. Альварес на 55-й сделал дубль. Еще одним голом у лондонцев отметился Доминик Соланке на 76-й.

Ответная игра состоится 18 марта.

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru Фото: Сайт УЕФА
«Аталанта» пропустила шесть голов от «Баварии» в первой игре 1/8 ЛЧ
Сегодня, 00:57
«Ньюкасл» и «Барселона» не выявили победителя в первом матче 1/8 ЛЧ
Сегодня, 00:55
«Галатасарай» обыграл «Ливерпуль» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Вчера, 22:39
«Лацио» вырвал победу в поединке с «Сассуоло» в чемпионате Италии
Вчера, 00:46
«Спартак» в результативном поединке победил «Акрон»
09 марта
«Арсенал» уступил «Волге» в матче Первой лиги с тремя удалениями
09 марта
Сортировать
Все комментарии
матос
матос
сегодня в 13:00
Браво Атлетико , браво Симеоне. АТМ в 1/4 ЛЧ. Шпор жаль , состав норм а результаты хреновые. Зря Тудора наняли зря...
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 10:30
Поле в Мадриде скользкое было? Все падали)
goalaktika
goalaktika
сегодня в 09:13
Молодой кипер Тоттенхэма напомнил Лориуса Кариуса из Ливерпуля. Не справился с давлением в дебюте и перегорел.
Ну а банда Симеоне как только почувствовает кровь, включается на максимуме. 5 голов Реалу, 4гола Барсе, вчера Ттх видел как это банда выжигает поле.
В этом сезоне матрасники на хорошем ходу. Как минимум, до полуфинала должны добраться
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:50
Поимели родоначальников.
wy8vm92kfg2j
wy8vm92kfg2j
сегодня в 08:23
Атлетико сделал всё, чтобы решить исход противостояния уже в первом матче. Теперь лондонцам нужно чудо. Но с учётом состояния команды, её кадровых проблем и предстоящей битвы за выживание в АПЛ, верится в это чудо с трудом.
q9wbyr6q8c7g
q9wbyr6q8c7g
сегодня в 08:21
22 минутф ада на Метрополитано - 4:0. Это не просто поражение, это публичная порка. И пусть два гола во втором тайме подсластили пилюлю, общее впечатление осталось удручающим.
AleS
AleS
сегодня в 08:17
Тотенхэм это такое днище неприличное, пора в чемпионшип!
cfqcf384fskq
cfqcf384fskq
сегодня в 08:13
Атлетико установил клубный рекорд в главном еврокубковом турнире всех времён.
STVA 1
STVA 1 ответ Van Vanovich (раскрыть)
сегодня в 08:04
Наверное в чудо верили))) А может денег много не запросил!
sv_1969
sv_1969 ответ wz4j5xjzfzc5 (раскрыть)
сегодня в 08:03
Какая защита у Матрасов три мяча мож и забьют с испугу. Но пропустить смогут и больше))
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 07:30
Зачем брали этого тренера проходимца- Тудора))
wz4j5xjzfzc5
wz4j5xjzfzc5
сегодня в 07:17
Три мяча нынешний Тоттенхэм точно не отыграет.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:52
Болел Матрасов с крупной Победой!!!)))
ABir
ABir
сегодня в 05:44
Шансов у Тоттенхэма в ответном матче против Атлетико, как у Спартака против Динамо в Кубке России - минимум.
adekvat
adekvat
сегодня в 05:43
На хоккейный матч похоже, посмотрим ответку.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ shur (раскрыть)
сегодня в 04:38
теперь Антуан хочет остаться в Атлетико))
никакой МЛС не нужен, уже публично заявил.
y-ago
y-ago
сегодня в 02:05
Непочитаемый мной Симеоне-Атлетико просто разгромил никакущий Тоттенхем — 5:2! Честно, если бы не видел, никогда бы не сказал, что это Атлетико. Хулиган что, в старости внезапно вспомнил, как забивать красиво, и решил устроить мастер-класс? Англичане выглядели так, будто пришли на экскурсию в Мадрид.
kovalev-barin
kovalev-barin ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 02:01
Ну именно вина Кински - только третий гол. Первый - поехала нога, тут скорее невезение, чем вина, второй гол - поехала нога у Ван де Вена, после чего у Кински уже не было шансов.

Ну и все равно, главный вопрос к Тудору: а на что он вообще рассчитывал, выпуская на выездной матч Лиги Чемпионов против набравшего ход Атлетико вратаря без практики, и еще строя выход из обороны через этого самого вратаря?
Un_De
Un_De
сегодня в 01:56
Здоровья Ромеро и второму челику, Палинье кажется. Как же страшно они столкнулись в конце матча. Тотальный провал и невезение шпор, прям какое-то страдание. Если бы не Кински не поплыл, могли бы и на ничейку вполне скатать
Nenash
Nenash
сегодня в 01:46
5:2 не 4:0 - могут отыграться.. 😄
lazzioll
lazzioll
сегодня в 01:12
как давно и кто куда продал автобусный Атлетико Симеоне со счетами 1-0 или максимум 2-1 (это когда совсем на 200% выложились)

что это за счета такие 4-0, 6-1, 5-2. ))
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 01:08
Вратарь откровенно подарил победу и сломал игру.
shur
shur
сегодня в 01:05
...Симеоне + Гризманн = Работает....!!!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:04
Чем тренер думал, когда поставил Кински? Для чего?
Ну хоть второй тайм не проиграли птенчики)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 