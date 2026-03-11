«Атлетико» крупно победил «Тоттенхэм» в первой встрече 1/8 Лиги чемпионов

1773180224

сегодня, 01:03

«Атлетико» обыграл «Тоттенхэм» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (5:2).

На 6-й минуте счет открыл Маркос Льоренте. На 14-й мадридцы удвоили преимущество усилиями Антуана Гризманна. Хулиан Альварес на 15-й сделал счет более крупным. На 22-й Робин Ле Норман забил четвертый мяч испанской команды. Педро Порро на 26-й сократил отставание англичан в счете. Альварес на 55-й сделал дубль. Еще одним голом у лондонцев отметился Доминик Соланке на 76-й.

Ответная игра состоится 18 марта.