Доннарумма рад, что Мбаппе не сыграет в первом матче «Реала» и «Ман Сити»

вчера, 09:04
Вратарь «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма испытывает облегчение перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала», так как ведущий форвард мадридцев Килиан Мбаппе пропустит встречу из-за травмы.

Итальянец, экс-партнёр француза по ПСЖ, назвал его одним из самых опасных форвардов мира: «Мне повезло поиграть с ним — он невероятный талант. Для вратаря отсутствие таких игроков — преимущество! Меньше работы, но те, кто заменит его, тоже великие чемпионы, поэтому расслабляться нельзя».

Доннарумма, однако, не против, если Мбаппе все-таки сыграет в ответной встрече в Англии: «Надеюсь, он вернётся ко второму матчу — он это заслужил».

lazzioll
lazzioll
вчера в 11:18
Мбаппе в Реале как по мне повзрослел, перестал быть тупо бегунком, видел иногда что опускается за мячом сам к центру, то есть его на поле много в разных точках. его отсутствие заставит Реал в целом играть в другую игру, зависимость есть. Думаю Реал возьмет спокойно три очка дома.
вот Холланд даже если будет играть - он так не роляет в Сити, как Мбаппе в Реале. стоит и стоит себе дзюбоподобное такое возле штрафной, перекусить его легко и оставить без моментов, так и простоит весь матч))
fqsk5ju5bxre
fqsk5ju5bxre
вчера в 10:42
Фора есть для Сити, с Мбаппе было бы полегче
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:11
Не известно,что было бы лучше
shur
shur ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 10:01
...как никогда нужна полезная движуха, особенно в
центре ! Без него мы развлекуха и не более!!!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 09:55, ред.
А сколько бы радости Доннарумме принесла техническая победа из-за того что весь Реал не вышел на поле нам узнать не дано, главное чтобы оплачивалась по стандартному тарифу плюс премия за сухой матч
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:51
Ну что, Реал, вот тебе испытание! Слабо победить без Мбаппе?
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:46
А жаль, что не сыграет, было бы интересней смотреть матч...
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев
вчера в 09:38
Придётся подключиться посмотреть на "облегчение" Доннарумы сегодня....
shur
shur
вчера в 09:30
...."Донна, но Я то здесь, дружок!!! "
shur
shur
вчера в 09:29
....Где то на тренировочнаой базе ФК Реала Мадрид "Вальдебебас"
усмехнулся праказник Вини ,как там Донна говорил :" ...но те, кто заменит его, тоже великие чемпионы "....!!!
zxyp3cq5q2yz
zxyp3cq5q2yz
вчера в 09:05
Легко ему всё равно не будет
