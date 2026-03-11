Доннарумма рад, что Мбаппе не сыграет в первом матче «Реала» и «Ман Сити»

Вратарь «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма испытывает облегчение перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала», так как ведущий форвард мадридцев Килиан Мбаппе пропустит встречу из-за травмы.
Итальянец, экс-партнёр француза по ПСЖ, назвал его одним из самых опасных форвардов мира: «Мне повезло поиграть с ним — он невероятный талант. Для вратаря отсутствие таких игроков — преимущество! Меньше работы, но те, кто заменит его, тоже великие чемпионы, поэтому расслабляться нельзя».
Доннарумма, однако, не против, если Мбаппе все-таки сыграет в ответной встрече в Англии: «Надеюсь, он вернётся ко второму матчу — он это заслужил».
вот Холланд даже если будет играть - он так не роляет в Сити, как Мбаппе в Реале. стоит и стоит себе дзюбоподобное такое возле штрафной, перекусить его легко и оставить без моментов, так и простоит весь матч))
