Инфантино: «Трамп подтвердил, что иранскую команду ждут на ЧМ-2026»

вчера, 09:47

Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил о встрече с главой США Дональдом Трампом, во время которой они обсудили предстоящий летом ЧМ-2026. Турнир примут США, Канада и Мексика.

Инфантино сказал:

Сегодня вечером я встретился с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить ход подготовки к предстоящему чемпионату мира. Мы также поговорили о текущей ситуации в Иране. В ходе обсуждения Трамп подтвердил, что иранскую команду ждут, и она сможет принять участие в турнире. Нам всем сейчас необходимо такое событие, как чемпионат мира, чтобы объединить людей. Я искренне благодарю президента США за его поддержку, поскольку это показывает, что футбол объединяет мир.

