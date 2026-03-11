В «Акроне» рассказали о том, как решили выбрать Дзюбу капитаном

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев рассказал о том, почему капитанская повязка была отдана форварду Артему Дзюбе. Ветеран стал капитаном в межсезонье после ухода Константина Савичева.
Это решение тренерского штаба и команды, голосования не было, просто в целом. Очевидно, что лидером в раздевалке, конечно, является Артем, здесь компромиссов даже не было с чьей-то стороны. Более чем справляется с этой ролью.
Контракт Дзюбы с «Акроном» истекает в конце сезона. Он выступает за клуб с 2024 года.