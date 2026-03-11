Top.Mail.Ru
В «Акроне» рассказали о том, как решили выбрать Дзюбу капитаном

вчера, 10:50

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев рассказал о том, почему капитанская повязка была отдана форварду Артему Дзюбе. Ветеран стал капитаном в межсезонье после ухода Константина Савичева.

Это решение тренерского штаба и команды, голосования не было, просто в целом. Очевидно, что лидером в раздевалке, конечно, является Артем, здесь компромиссов даже не было с чьей-то стороны. Более чем справляется с этой ролью.

Контракт Дзюбы с «Акроном» истекает в конце сезона. Он выступает за клуб с 2024 года.

shur
shur
вчера в 16:39, ред.
...секрет в подвешанности языка! Строчит (не путать с другим "оздоровительным" движением, языком как помелом, ну и понты,понты,понты...!!!
wfxcx5e5sun2
wfxcx5e5sun2
вчера в 16:06
Просто решили, что ремейк фильма "Яростный кулак" с постоянно и ритмично движущейся капитанской повязкой будет намного зрелищнее
Варвар7
Варвар7 ответ trimetil (раскрыть)
вчера в 14:01
Интересно , то как проходят выборы и не важно в каком клубе это происходит в Акроне , Спартаке или в каком то другом клубе . Здесь по сути было назначение а не выбор (голосования не было ). Выборы - вообще размытое понятие в последнее время ...)))
lazzioll
lazzioll
вчера в 13:24
воровать деньги из карманов в раздевалке - это не значит "лидер раздевалки". пояснили бы Артемке кто
52evvx6kk3rz
52evvx6kk3rz
вчера в 13:24
Дзюба просто всех нагнул и стал главным.
trimetil
trimetil ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 12:49
Что интересно-то? В Спартаке так же выбирают.
2019 год:
Георгий Джикия выбран новым капитаном. Такое решение принял тренер Олег Кононов.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:31
Очень интересно - "Как выбирали капитана?" - "Тренерским решением!"...)))
Гость
