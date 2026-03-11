Top.Mail.Ru
Тренер «Борнмута» Ираола попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед»

вчера, 11:03

Тренер «Борнмута» Андони Ираола вошёл в список кандидатов на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед», сообщает i Paper. Совет директоров не исключает продления договора с временным наставником Майклом Карриком, но также ищет альтернативы.

Испанский тренер Ираола интересен и «Тоттенхэму», планирующему летом заменить Игора Тудора, и «Кристал Пэлас», видящему в нём замену уходящему Оливеру Глазнеру.

«Борнмут» надеется сохранить специалиста и собирается начать переговоры о новом контракте с ним в мартовскую паузу на игры сборных.

Karkaz
Karkaz
вчера в 16:23
МЮ если хочет остаться где то в середине, за четвёрку бороться, то Ираола. А если развивать клуб для борьбы за чемпионство, то нужны топ тренеры или какой то супер перспективный тренер.
AleS
AleS ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 15:58
Причем у Борнмута очень дорогой состав, 9 в лиге. Тоже самое и у КП Глазнера. Составы по цене такие же, как и у Астон Виллы. Только где Астон Вилла и где Борнмут.
Короче говоря, средние тренерки оба.)
galem72
galem72
вчера в 15:53
Этим подзаборным таблоидам, видимо, совсем нечего больше придумывать. Ну какой к чёрту Ираола?! У него в АПЛ с Борнмутом показатель ниже плинтуса: на 118 матчей 44 / 33 / 41 исходов. Пусть "i Paper" сам себе его подписывает.
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:52
А в чём его заслуги перед футболом? За что такое внимание?
