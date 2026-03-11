Тренер «Борнмута» Ираола попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед»

1773216205

вчера, 11:03

Тренер «Борнмута» вошёл в список кандидатов на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед», сообщает i Paper. Совет директоров не исключает продления договора с временным наставником Майклом Карриком, но также ищет альтернативы.

Испанский тренер Ираола интересен и «Тоттенхэму», планирующему летом заменить Игора Тудора, и «Кристал Пэлас», видящему в нём замену уходящему Оливеру Глазнеру.

«Борнмут» надеется сохранить специалиста и собирается начать переговоры о новом контракте с ним в мартовскую паузу на игры сборных.