КДК РФС 13 марта рассмотрит расистский скандал в игре ЦСКА — «Краснодар»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС 13 марта разберёт обвинения в расизме со стороны болельщиков ЦСКА в отношении форварда «Краснодара» Джона Кордобы в полуфинале Кубка России (1:3). Об этом сообщила пресс-служба союза.
Игроки «Краснодара» Эдуард Сперцян и Валентин Пальцев после игры заявили о расистских выкриках в адрес колумбийца. Также КДК изучит красную карточку Лусиано Гонду (ЦСКА) в игре 20-го тура РПЛ против «Динамо» (1:4).
обладающий мощным ударом типа а ля Роберто Карлос, но с ужасной меткостью.
Болельщики в его адрес такие кричалки ( без мата ) выдавали при промахе, что сейчас стадион бы закрыли на несколько игр. А тогда это не считалось даже ни каким нарушением. Эмоции не запрещались. А Кордоба ещё тот провокатор, вот его и не уважают не только болельщики ЦСКА но и других команд. И по делом.
