КДК РФС 13 марта рассмотрит расистский скандал в игре ЦСКА — «Краснодар»

вчера, 11:13
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС 13 марта разберёт обвинения в расизме со стороны болельщиков ЦСКА в отношении форварда «Краснодара» Джона Кордобы в полуфинале Кубка России (1:3). Об этом сообщила пресс-служба союза.

Игроки «Краснодара» Эдуард Сперцян и Валентин Пальцев после игры заявили о расистских выкриках в адрес колумбийца. Также КДК изучит красную карточку Лусиано Гонду (ЦСКА) в игре 20-го тура РПЛ против «Динамо» (1:4).

Futurista
Futurista
вчера в 22:01, ред.
Как говорил Остап Бендер Паниковскому: "Не делайте из еды культа"...я бы сейчас добавил "и из расизма тоже"...
shur
shur
вчера в 21:04
...расизм отдыхает, на фоне высказываний Журовой по поводу нашего участия вместо Ирана, ей там заняться не чем ?! Близко к
футболу не подпускайте,где то, когда то, сперепуга взяла медаль и то после финиша, под дурочку ехала и не понимала, что выиграла! Вот и пускай коньками занимается...!!! Эксперт в юбке!!!
Limonov
Limonov ответ Red blu (раскрыть)
вчера в 19:38
А если будет доказано то тогда что?
Limonov
Limonov ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 19:37
Кордобе плевать на твое мнение и мнение коней а так же мнение других болел
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 14:15
Во времена моей молодости помню в Динамо был игрок по фамилии Колотуша,
обладающий мощным ударом типа а ля Роберто Карлос, но с ужасной меткостью.
Болельщики в его адрес такие кричалки ( без мата ) выдавали при промахе, что сейчас стадион бы закрыли на несколько игр. А тогда это не считалось даже ни каким нарушением. Эмоции не запрещались. А Кордоба ещё тот провокатор, вот его и не уважают не только болельщики ЦСКА но и других команд. И по делом.
112910415
112910415
вчера в 13:45
не найти же никаких доказательств ...
gwzupq9jrnsc
gwzupq9jrnsc
вчера в 13:25
Нытиков тоже надо наказывать, что бы не раздували из мухи слона.
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 13:21, ред.
Матч транслировался по тв, есть записи без интершума. Если их посмотрят и не услышат этих якобы расистских кричалок, то притянут ли за базар быков?
Red blu
Red blu
вчера в 13:11, ред.
Если не будет доказан факт расистского поведения болельщиков будут наказаны Сперцян и Пальцев за ложные обвинения? Или опять простят игроков Краснодара как в случае с Вильягрой., когда его оболгали , а доказательств так и не нашли.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 12:58
Кстати, 13 марта это пятница...
Хорошо, что люди в составе Контрольно-дисциплинарного комитета не суеверны. Теперь по делу... Мое мнение — Пальцев и Сперцян, с ведома своего клуба, пытаются создать опасный прецедент. Тут пора вмешаться Галицкому.. Логика подсказывает, что, услышав расистские выкрики, игроки должны были сразу же сообщить об этом судье матча, после чего показать пальцем на нарушителя(нарушителей). Почему этого не произошло? Предстоящее заседание пустая трата времени. Нужно разрабатывать системные требования к борьбе с расизмом, а не бить по хвостам. Кстати, ответственность за клевету тоже нужно предусмотреть.
lotsman
lotsman ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 12:45
Возможно и так, только в моём понятии расизм, это совсем другое. У нас расизм определяют почему то только к одному виду сословий и если происходит проявление дискриминации к другим видам, на это не обращают внимания. Зачастую представители обсуждаемой расы пользуются таким вниманием и даже если на него не так посмотрели или просто что то сказали, что ему не понравилось, он кричит что его дискраминируют на расовой почве. Я много побродил по шарику и видел проявления именно расизма. Поэтому кричалки с трибун, лично я, не считаю расизмом.
v5f87n48pvc2
v5f87n48pvc2
вчера в 12:13
Стадион ЦСКА нужно дисквалифицировать до конца сезона, это будет самой действенной мерой.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 11:59
    Buzz Lightyear
    Buzz Lightyear ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 11:53
    Наличие в клубе футболистов разных рас и этнических групп не убирает возможное проявления расизма и/или этнической ненависти. Среди футбольных ульрас разных стран хватает различного аморального и дискриминационного поведения.

    В этом конкретном случае надо разбираться что было, спускать на самотёк нельзя, иначе культура фанатов будет деградировать и пробелемы такого рода усугубляться.

    Кстати, на нашем сайте, к сожалению, были такого рода слова адрес Джона Кордобы. То есть это явно не невозможное для российских футбольных болельщиков.
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 11:52
    Да, ещё бы не плохо было бы пригласить на это заседание специалистов по цветовой палитре , для более качественной экспертизе...)))
    lotsman
    lotsman
    вчера в 11:42
    Чушь какая то. Какой расизм? У болельщиков ЦСКА, в их команде, своих загорелых хватает. А принимать кричалки болельщиков за проявление расизма, это вообще абсурд.
    Comentarios
    Comentarios
    вчера в 11:40
    Оспадя
