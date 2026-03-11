КДК РФС 13 марта рассмотрит расистский скандал в игре ЦСКА — «Краснодар»

1773216781

вчера, 11:13

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС 13 марта разберёт обвинения в расизме со стороны болельщиков ЦСКА в отношении форварда «Краснодара» в полуфинале Кубка России (1:3). Об этом сообщила пресс-служба союза.