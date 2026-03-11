Top.Mail.Ru
Назван расширенный список игроков сборной России на мартовские матчи

вчера, 11:21

Тренерский штаб сборной России под руководством Валерия Карпина обнародовал список из 40 кандидатов на вызов в национальную команду на мартовский сбор. В его рамках россияне проведут два товарищеских матча. 27 марта в Краснодаре команда встретится с Никарагуа, а 31 марта в Санкт-Петербурге — с Мали.

Вратари

Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен», Париж), Денис Адамов («Зенит», Санкт-Петербург), Антон Митрюшкин («Локомотив», Москва), Станислав Агкацев («Краснодар»), Максим Бориско («Балтика», Калининград).

Защитники

Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив», Москва), Илья Вахания, Виктор Мелёхин (оба – «Ростов», Ростов-на-Дону), Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Игорь Дмитриев (все – «Спартак», Москва), Валентин Пальцев («Краснодар»), Игорь Дивеев («Зенит», Санкт-Петербург), Максим Осипенко («Динамо», Москва), Кирилл Данилов, Данил Круговой (оба – ЦСКА, Москва), Мингиян Бевеев («Балтика», Калининград).

Полузащитники

Артём Карпукас, Данил Пруцев, Алексей Батраков, Александр Руденко (все – «Локомотив», Москва), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Дмитрий Баринов, Кирилл Глебов (все – ЦСКА, Москва), Наиль Умяров («Спартак», Москва), Арсен Захарян («Реал Сосьедад», Сан-Себастьян), Даниил Фомин, Ярослав Гладышев (оба – «Динамо», Москва), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», Атланта), Максим Глушенков («Зенит», Санкт-Петербург), Максим Петров («Балтика», Калининград), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Александр Головин («Монако»).

Нападающие

Константин Тюкавин, Иван Сергеев (оба – «Динамо», Москва), Дмитрий Воробьев, Николай Комличенко (оба – «Локомотив», Москва), Георгий Мелкадзе («Ахмат», Грозный).

shur
shur
вчера в 20:53
...а где капитан Сборной, тьфу ты "Акрона" бомбардир, король раздевалки, юморист и супер балабол...???!!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 19:11, ред.
Соболя забыли с дзюбой ...)))
adekvat
adekvat
вчера в 17:03
Валера старых кентов не бросает.
lotsman
lotsman
вчера в 14:40
Какая разница какой список. Играть договорные матчи можно любым составом.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 13:34
Интересно, а Карпин перед кем-то отчитывается о проделанной в Сборной России 🇷🇺 работе? Кто в РФС контролирует текущую деятельность тренерского штаба, составление и выполнение планов? Это всё должно быть. У меня такое впечатление, что Карпину предоставили не совсем понятную автономию. Любой руководитель требует контроля, чем нынешний тренер сборной отличается от других? Зачем столько людей в списке, давно пора определиться с выбором костяка главной команды страны. Не понимаю, почему РФС так держится за сбитого лётчика?,
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 12:39, ред.
Черников, Кривцов, Сперцян ...
Vilar
Vilar
вчера в 12:38
Если, и правда, все соберутся. Это ж надо, всех одеть, накормить 4 раза в день, лечить, развлекать, спать уложить, оплатить проезд. Зачем, кому это надо??
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 11:54, ред.
Обнаружил несколько лишних и даже смешных фамилий. Например Захарян. Литвинов , Пруцев, Миранчук, Гладышев Милехин. Это тренировочные фишки? Зачем нужен Сафонов при наличии двух приличных вратарей РПЛ?
