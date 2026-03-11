Top.Mail.Ru
Гризманн сообщил, что останется в «Атлетико» до конца сезона

вчера, 12:23

Форвард Антуан Гризманн заявил, что доиграет сезон в «Атлетико», несмотря на слухи о переходе в «Орландо Сити» в марте. Американцы надеялись заполучить игрока до 26 марта, когда закроется трансферное окно в МЛС.

После матча против «Тоттенхэма» (5:2) в 1/8 ЛЧ форвард ответил на вопрос о своем будущем и закрыл тему ухода.

«Я очень счастлив здесь, мне нравится. Мои дела на поле говорят сами за себя. Цель — идти до конца. Это моя мечта, и надеюсь, добьёмся чего-то великого», — сказал Гризманн.

О матче он добавил: «Мы давили высоко, с первых минут. Ошибки соперника — результат нашего прессинга, и мы довольны».

lazzioll
lazzioll
вчера в 15:33
ну тут два повода у него - игровая практика в большом европейском клубе перед ЧМ это не практика в МЛС все же. ну и второе - надеется зацепить трофейчик напоследок)
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:53
Раз так решил, значит это надо команде...
utqhvq9dxkf7
utqhvq9dxkf7
вчера в 13:02
Антуан нужен команде,не хочет подводить
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:34
Антуан верит что команда готова выиграть или кубок Испании, или лигу чемпионов))) но скорей всего возьмёт кубок Испании
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:29
Понятное дело...хочет ушастого подержать)))
Гость
