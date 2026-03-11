Гризманн сообщил, что останется в «Атлетико» до конца сезона

1773220986

вчера, 12:23

Форвард заявил, что доиграет сезон в «Атлетико», несмотря на слухи о переходе в «Орландо Сити» в марте. Американцы надеялись заполучить игрока до 26 марта, когда закроется трансферное окно в МЛС .

После матча против «Тоттенхэма» (5:2) в 1/8 ЛЧ форвард ответил на вопрос о своем будущем и закрыл тему ухода.

«Я очень счастлив здесь, мне нравится. Мои дела на поле говорят сами за себя. Цель — идти до конца. Это моя мечта, и надеюсь, добьёмся чего-то великого», — сказал Гризманн.

О матче он добавил: «Мы давили высоко, с первых минут. Ошибки соперника — результат нашего прессинга, и мы довольны».