Пильгуй оценил выбор вратарей на мартовские матчи сборной России

Бывший вратарь московского «Динамо» и серебряный призер чемпионата Европы 1972 года высказался о списке голкиперов в расширенной заявке сборной России на мартовские игры. Это Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен», Франция), Станислав Агкацев («Краснодар»), Денис Адамов («Зенит»), Антон Митрюшкин («Локомотив») и Максим Бориско («Балтика»).

Из пяти вратарей расширенного списка я бы выделил Матвея Сафонова как номера один. Все-таки он играет в Европе, выступает неплохо по последним матчам. А остальные ребята где-то одного уровня, одного класса. Все они достойны, никакого удивления в выборе не возникло. Дело в том, что кто-то один сыграет игру сильнее другого. А так по классу, мастерству и другим параметрам они примерно одинаковые.