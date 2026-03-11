Top.Mail.Ru
Пильгуй оценил выбор вратарей на мартовские матчи сборной России

вчера, 13:24

Бывший вратарь московского «Динамо» и серебряный призер чемпионата Европы 1972 года Владимир Пильгуй высказался о списке голкиперов в расширенной заявке сборной России на мартовские игры. Это Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен», Франция), Станислав Агкацев («Краснодар»), Денис Адамов («Зенит»), Антон Митрюшкин («Локомотив») и Максим Бориско («Балтика»).

Из пяти вратарей расширенного списка я бы выделил Матвея Сафонова как номера один. Все-таки он играет в Европе, выступает неплохо по последним матчам. А остальные ребята где-то одного уровня, одного класса. Все они достойны, никакого удивления в выборе не возникло. Дело в том, что кто-то один сыграет игру сильнее другого. А так по классу, мастерству и другим параметрам они примерно одинаковые.

Варвар7
Варвар7 ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:39
Да понятно, с моей стороны, тоже не на полном серьёзе...)))
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 16:32
...ну Я так просто, шутканул...!
Варвар7
Варвар7 ответ shur (раскрыть)
вчера в 15:35
Хайкин пока ну в ооочень расширенном списке...))) . У Никиты - три гражданства , и ещё он планирует получить спортивное гражданство Норвегии (долгое время живёт в этой стране и женат на норвежке ) . Так что ставим 0,7 , а лучше 0,8 - Что бы было наверняка...)))
5dpm2k7bb8yx
5dpm2k7bb8yx
вчера в 15:25
На пару матчей 5 вратарей.... Всем места в рамке не хватит.
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 15:15
...ставлю на Хайкина! Если Никита в воротах,победа хозяев, тотал больше (5.0),коэффициент (10.0) ,Господи так это же про ставки, попутал мальца ...!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:40
" Из пяти вратарей - Матвей Сафонов , всех сильней!"...)
