Сычёв: «Захарян может принести пользу сборной России»

Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года прокомментировал включение хавбека «Реала Сосьедад» в расширенный состав на мартовские матчи. Полузащитник может сыграть за национальную команду впервые с марта 2024 года.

Если Арсен здоров и готов играть, то он вполне боеспособен и может принести пользу. Мне кажется, что это наш очень перспективный игрок, надеюсь, что все травмы позади, что он набирает форму. Его включение в расширенный состав даст ему психологический стимул, уверенность. До объявления итогового списка он будет себя проявлять максимально, чтобы приехать в команду. Ведь в сборной атмосфера и родные стены помогают. Надеюсь, что этот неудачный период преодолен, он будет выходить на свой лучший уровень и прогрессировать.