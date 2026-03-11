Сычёв: «Захарян может принести пользу сборной России»

Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Дмитрий Сычёв прокомментировал включение хавбека «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна в расширенный состав на мартовские матчи. Полузащитник может сыграть за национальную команду впервые с марта 2024 года.
Если Арсен здоров и готов играть, то он вполне боеспособен и может принести пользу. Мне кажется, что это наш очень перспективный игрок, надеюсь, что все травмы позади, что он набирает форму. Его включение в расширенный состав даст ему психологический стимул, уверенность. До объявления итогового списка он будет себя проявлять максимально, чтобы приехать в команду. Ведь в сборной атмосфера и родные стены помогают. Надеюсь, что этот неудачный период преодолен, он будет выходить на свой лучший уровень и прогрессировать.
Вызваны все самые сильнейшие игроки. Вектор на молодежь, на тех, кто заслужил игрой в чемпионате, это прослеживается. Видим новые имена, это и Александр Руденко, который провел хороший стартовый отрезок. Георгий Мелкадзе тоже своей игрой все показал. [Главный тренер сборной России] Валерий Георгиевич [Карпин] подчеркивает, что каждому игроку светит вызов в сборную, если тот будет себя проявлять. Это хороший стимул для молодежи, ведь международные матчи — это важно. Попадание молодого Кирилла Данилова из ЦСКА скорее на перспективу, не факт, что он попадет в окончательный список. Но его появление в расширенном списке отмечает его прогресс, показывает сигнал другим молодым игрокам, что за ними следят.
