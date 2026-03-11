Top.Mail.Ru
Сычёв: «Захарян может принести пользу сборной России»

вчера, 13:38

Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Дмитрий Сычёв прокомментировал включение хавбека «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна в расширенный состав на мартовские матчи. Полузащитник может сыграть за национальную команду впервые с марта 2024 года.

Если Арсен здоров и готов играть, то он вполне боеспособен и может принести пользу. Мне кажется, что это наш очень перспективный игрок, надеюсь, что все травмы позади, что он набирает форму. Его включение в расширенный состав даст ему психологический стимул, уверенность. До объявления итогового списка он будет себя проявлять максимально, чтобы приехать в команду. Ведь в сборной атмосфера и родные стены помогают. Надеюсь, что этот неудачный период преодолен, он будет выходить на свой лучший уровень и прогрессировать.

Вызваны все самые сильнейшие игроки. Вектор на молодежь, на тех, кто заслужил игрой в чемпионате, это прослеживается. Видим новые имена, это и Александр Руденко, который провел хороший стартовый отрезок. Георгий Мелкадзе тоже своей игрой все показал. [Главный тренер сборной России] Валерий Георгиевич [Карпин] подчеркивает, что каждому игроку светит вызов в сборную, если тот будет себя проявлять. Это хороший стимул для молодежи, ведь международные матчи — это важно. Попадание молодого Кирилла Данилова из ЦСКА скорее на перспективу, не факт, что он попадет в окончательный список. Но его появление в расширенном списке отмечает его прогресс, показывает сигнал другим молодым игрокам, что за ними следят.

CCCP1922
CCCP1922
вчера в 20:13
Дима лучше бы рассказал правду о том, как уходил, точнее уносил ноги, из Спартака... А с Захаряном сами разберёмся.
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:58
Опять перед играми что нибудь заболит...
drug01
drug01
вчера в 16:59
Какую пользу если он провёл большую часть времени в лазарете???
shur
shur
вчера в 16:52, ред.
...при всём уважении к медийности Дмитрия и ведущий, и эксперт, и
там и сям! Но по игре были всплески, а в основном средненький,ничем не выделяющийся из толпы игрок ! Повторюсь,
обаятельный,приятный в общении человек! Отсюда и мнение такое!!!
PS... и потом,опять таки нет у Сыча полной уверенности в Захаряне, Он только надеется...аминь!
lotsman
lotsman
вчера в 16:41
Интересно было бы знать, какую именно пользу?
mvds8zka6ntu
mvds8zka6ntu
вчера в 15:26
Как-то зачах он в Сосьедаде.
qm7sknazu43a
qm7sknazu43a
вчера в 15:22, ред.
Наверно на скамейке он уважаемый человек, опытный
a3kn4d7brczr
a3kn4d7brczr
вчера в 14:59
Естественно, испанской команде он уже принес пользу.
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:46
Вроде Дима вменяемый человек)))
Comentarios
Comentarios ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 14:12
Подорожник трава от тебя до меня долгая дорога
112910415
112910415
вчера в 13:47
Захарян может принести пользу любой сборной !
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 13:42
Да, например врачи могут на нём тренировать свои врачебные навыки
Гость
