Гонду принес извинения Осипенко за грубый фол

вчера, 15:05
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 4Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Аргентинский нападающий ЦСКА Лусиано Гонду принёс извинения защитнику московского «Динамо» Максиму Осипенко за грубый фол, стоивший ему красной карточки.

В воскресенье ЦСКА уступил «Динамо» со счётом 1:4 в 20-м туре РПЛ. Гонду удалили на 17-й минуте первого тайма за удар прямой ногой в корпус Осипенко — сначала судья показал жёлтую, но после VAR исправил на красную.

«Это был быстрый момент. Я не видел игрока, не хотел нанести травму или какой-то вред. Все, кто понимает футбол, понимают, что я хотел играть в мяч. Не думаю, что мне увеличат дисквалификацию. Я извинился перед соперником. Нашел его телефон, мы все обсудили. Он не держит на меня зла», — сказал Гонду.

Vilar
Vilar
вчера в 17:01
По телефону извиниться можно, но желательно это сделать сразу, а лучше всего это сделать в мессенджере MAX, ответив на вопрос: "Вас кто-то просил извинится?". Правильный ответ: "Нет я действую сам". Тогда дисквалификации не будет.
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:48
Молодец парень! Извиниться надо уметь
nhyu4mgw4yy3
nhyu4mgw4yy3
вчера в 16:45
Хорошо что извинился.... но это футбол а не шахматы...
112910415
112910415
вчера в 16:07
почти весь матч в меньшинстве ...
из-за тебя, товарищ Гонду !
баск
баск
вчера в 16:04
Челестини говорил, что извиняться не за что, просто несчастный случай.
И отчасти он прав..

Но то, что Гонду всё же принёс извинения, однозначно в его пользу.
Извиниться за опасную неосторожность- это очень по-мужски. Молодец парень.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 15:49
Надо было сразу извиниться. Правда, кто-то из руководства ЦСКА, говорил, что это не обязательно... Интересно, а что сейчас думает о нарушении Гонды Значительное лицо? Небось переживает?
cbmh8zahmz7e
cbmh8zahmz7e
вчера в 15:39
Хорошего человека Гонду не назовут
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 15:34
Правильно что извинился, а в будущем стоит постараться играть аккуратнее.
матос
матос
вчера в 15:13
Верный поступок .
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 15:12
Молодец.
