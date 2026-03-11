Гонду принес извинения Осипенко за грубый фол

1773230741

вчера, 15:05

Аргентинский нападающий ЦСКА принёс извинения защитнику московского «Динамо» за грубый фол, стоивший ему красной карточки.

В воскресенье ЦСКА уступил «Динамо» со счётом 1:4 в 20-м туре РПЛ . Гонду удалили на 17-й минуте первого тайма за удар прямой ногой в корпус Осипенко — сначала судья показал жёлтую, но после VAR исправил на красную.

«Это был быстрый момент. Я не видел игрока, не хотел нанести травму или какой-то вред. Все, кто понимает футбол, понимают, что я хотел играть в мяч. Не думаю, что мне увеличат дисквалификацию. Я извинился перед соперником. Нашел его телефон, мы все обсудили. Он не держит на меня зла», — сказал Гонду.