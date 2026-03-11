Top.Mail.Ru
Челестини похвалил «Балтику» за игру в обороне

вчера, 14:19
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА14.03.2026 в 20:30 Не начался

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини поделился мнением о предстоящем матче против «Балтики» в рамках 21-го тура РПЛ. Игра пройдет 14 марта.

Нам предстоит сложный матч против лучшей защиты лиги. Им сложно забить. Мы должны быть внимательны к контратакам, они используют простую игру, но она приносит результат. Мы понимаем, что надо хорошо атаковать, но и обороняться.

Также тренер ЦСКА заявил, что не считает ошибкой обмен защитника Игоря Дивеева в петербургский «Зенит» на нападающего Лусиано Гонду: «Нельзя делать выводы по проведенным матчам. Это было взаимное решение, нам нужен был нападающий — мы его получили».

34cuvzxx55v8
34cuvzxx55v8
вчера в 17:50
Да там вся команда заслуживает уважения
dc722rpna94k
dc722rpna94k
вчера в 16:47
Не с проста перед матчем эта тема всплыла....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:43
Просто замена Дивеева на Гонду совсем неадекватная. Игорь один из лучших защитников РПЛ. А Гонду так себе.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:30
Как только ЦСКА выиграет , Талалаева похвалит армейский клуб за игру в атаку
112910415
112910415
вчера в 15:24
по проведённым матчам выводы делать нельзя ...
правда, нельзя ?
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:43
Коняшкам надо и своей обороне подумать
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев
вчера в 14:25
Аргументики в строю)
