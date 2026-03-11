Челестини похвалил «Балтику» за игру в обороне

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини поделился мнением о предстоящем матче против «Балтики» в рамках 21-го тура РПЛ. Игра пройдет 14 марта.
Нам предстоит сложный матч против лучшей защиты лиги. Им сложно забить. Мы должны быть внимательны к контратакам, они используют простую игру, но она приносит результат. Мы понимаем, что надо хорошо атаковать, но и обороняться.
Также тренер ЦСКА заявил, что не считает ошибкой обмен защитника Игоря Дивеева в петербургский «Зенит» на нападающего Лусиано Гонду: «Нельзя делать выводы по проведенным матчам. Это было взаимное решение, нам нужен был нападающий — мы его получили».
правда, нельзя ?
правда, нельзя ?