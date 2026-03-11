Челестини похвалил «Балтику» за игру в обороне

1773227947

вчера, 14:19

Главный тренер московского ЦСКА поделился мнением о предстоящем матче против «Балтики» в рамках 21-го тура РПЛ . Игра пройдет 14 марта.

Нам предстоит сложный матч против лучшей защиты лиги. Им сложно забить. Мы должны быть внимательны к контратакам, они используют простую игру, но она приносит результат. Мы понимаем, что надо хорошо атаковать, но и обороняться.