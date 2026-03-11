Лапорта: «Мы не продали Ямаля за 250 млн, несмотря на финансовые проблемы»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта вновь подтвердил, что клуб пару лет назад отверг предложение ПСЖ размером в €250 млн за Ламина Ямаля.
В интервью Cadena SER Лапорта рассказал: «Предложение пришло официально через агента, оно было подтверждено людьми из ПСЖ. Они приехали, объяснили всё лично, но мы сказали „нет“, несмотря на то что в тот момент „Барса“ переживала серьёзные финансовые трудности».
кто забирает трофеи?
кто забирает трофеи?
125 лет не продавались , а теперь что-то изменится?)
125 лет не продавались , а теперь что-то изменится?)
а выходит на поле чтоб побеждать каждый матч.
ранее по ссылке
https://www.soccer.ru/news/1422763/zhirona-barselona
твое сообщение Futurista ответ Lobo77 (раскрыть)
Статистика Реала после 24 туров в сезоне 2023/24:
Очки: 61. Место: 1-е....больше только в сезоне 2011/12 (64 очка)...
Сейчас 60...одного очка не хватает...а так в принципе чемпионский график)...
.......
было упущение, а надо было добавит следующее
Статистика Барселоны после 24 туров в сезоне 2023\24.
15 побед. 6 ничей. и 3 поражений, очки = 51.
в феврале 2026 у Барсы было 58 очков, 2 место.
должно быть Сравнение график сезона 2023\24 и сезона 2025\26.
Реал как видим, никакого прогресса. сейчас играет так как 2 года назад.
вот Барса прибавилась.
Реал 2 год как топчет собственную тень на месте,
когда как Барса наращивает темп))
вот таковой и должно быть сравнения.
а выходит на поле чтоб побеждать каждый матч.
ранее по ссылке
https://www.soccer.ru/news/1422763/zhirona-barselona
твое сообщение Futurista ответ Lobo77 (раскрыть)
Статистика Реала после 24 туров в сезоне 2023/24:
Очки: 61. Место: 1-е....больше только в сезоне 2011/12 (64 очка)...
Сейчас 60...одного очка не хватает...а так в принципе чемпионский график)...
.......
было упущение, а надо было добавит следующее
Статистика Барселоны после 24 туров в сезоне 2023\24.
15 побед. 6 ничей. и 3 поражений, очки = 51.
в феврале 2026 у Барсы было 58 очков, 2 место.
должно быть Сравнение график сезона 2023\24 и сезона 2025\26.
Реал как видим, никакого прогресса. сейчас играет так как 2 года назад.
вот Барса прибавилась.
Реал 2 год как топчет собственную тень на месте,
когда как Барса наращивает темп))
вот таковой и должно быть сравнения.
судя по источнику Sportcasting, долг Барселоны 2,7 млрд евро.
да. клуб надо спасать, восстановит финансовое положение.
но не за счет продаж Ямаля, Педри и Кубарси.
Лапорта лучше раскрутит Ямаля как глобальную звезду спорта, чем продать его.
так больше заработает.
да, есть груз больших долгов.
но есть и план погашения этих долгов, тем более клуб договорился. а именно
1. на 5 лет перенесла срок выплаты, до 2033 г. , а полное погашение в 2050 г..
лишь бы за эти годы не было новых локаута, пандемии и остановки)))))
2. договорились снизить проценты.
3. насчет долга Кам Ноу.
договорились, что выплаты начнут только после полного реконструкции стадиона.
4. клуб продолжает расчищать ведомость.
скоро уйдут Левандовски и тер Штеген. возможно продажи Араухо и Касадо.
прямо сейчас Барса генерирует большую прибыль во всех отраслях.
но большая часть выплат по кредитам отложена до 2033 года.
дальше эта политика Лапорты может сыграть с клубом еще большую нехорошую шутку, если Лапорта и его приемники не придумают новые рычаги для формирования устойчивой финансовой экосистемы.
хорошо что есть Ла Масия (вечная благодарность гению Йохану Кройффу)
только нельзя допускать таких провалов, как с Марком Гиу и Дро Фернандесом.
судя по источнику Sportcasting, долг Барселоны 2,7 млрд евро.
да. клуб надо спасать, восстановит финансовое положение.
но не за счет продаж Ямаля, Педри и Кубарси.
Лапорта лучше раскрутит Ямаля как глобальную звезду спорта, чем продать его.
так больше заработает.
да, есть груз больших долгов.
но есть и план погашения этих долгов, тем более клуб договорился. а именно
1. на 5 лет перенесла срок выплаты, до 2033 г. , а полное погашение в 2050 г..
лишь бы за эти годы не было новых локаута, пандемии и остановки)))))
2. договорились снизить проценты.
3. насчет долга Кам Ноу.
договорились, что выплаты начнут только после полного реконструкции стадиона.
4. клуб продолжает расчищать ведомость.
скоро уйдут Левандовски и тер Штеген. возможно продажи Араухо и Касадо.
прямо сейчас Барса генерирует большую прибыль во всех отраслях.
но большая часть выплат по кредитам отложена до 2033 года.
дальше эта политика Лапорты может сыграть с клубом еще большую нехорошую шутку, если Лапорта и его приемники не придумают новые рычаги для формирования устойчивой финансовой экосистемы.
хорошо что есть Ла Масия (вечная благодарность гению Йохану Кройффу)
только нельзя допускать таких провалов, как с Марком Гиу и Дро Фернандесом.
короче грязные политические игры, такие же как в политике государств, только клубов футбольных. все средства хороши. лучше не касаться этого 28метровой палкой
короче грязные политические игры, такие же как в политике государств, только клубов футбольных. все средства хороши. лучше не касаться этого 28метровой палкой