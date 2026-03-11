Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2025/2026

Лапорта: «Мы не продали Ямаля за 250 млн, несмотря на финансовые проблемы»

вчера, 17:10

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта вновь подтвердил, что клуб пару лет назад отверг предложение ПСЖ размером в €250 млн за Ламина Ямаля.

В интервью Cadena SER Лапорта рассказал: «Предложение пришло официально через агента, оно было подтверждено людьми из ПСЖ. Они приехали, объяснили всё лично, но мы сказали „нет“, несмотря на то что в тот момент „Барса“ переживала серьёзные финансовые трудности».

Подписывайся в ВК
Все новости
Гризманн сообщил, что останется в «Атлетико» до конца сезона
Вчера, 12:23
Модрич исключил возвращение в «Реал» из «Милана»
10 марта
Хави заявил, что Месси не вернулся в «Барселону» из-за президента Лапорты
09 марта
Слухи«Барселона» хочет заполучить защитника «Ромы»
09 марта
Слухи«Милан» планирует подписать Аке из «Манчестер Сити»
09 марта
Хави: «Руководство „Барселоны“ отказало мне в трансфере Субименди»
09 марта
Сортировать
Все комментарии
Keks 44
Keks 44
сегодня в 01:43
Сказочник🤣🤣🤣
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:37
...кто забирает трофеи? Ну Кубок то точно без вас,а дальше видно будет с Лигой и чемпом..!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ shur (раскрыть)
вчера в 21:13
сравни сезон 2023\24 и последние 2 сезона)))
кто забирает трофеи?
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 20:54
Сказочник )😂😂
125 лет не продавались , а теперь что-то изменится?)
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:47
"...когда как Барса наращивает темп ???!!" Что,где,когда,вчера??? =))
Futurista
Futurista ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:11
Видел я вчера как Барса прибавила)...графики обсудим по окончании сезона...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:07, ред.
это полностью заслуга Барсы!!! )) блауграна не смотрит, как играет Реал.
а выходит на поле чтоб побеждать каждый матч.
ранее по ссылке
https://www.soccer.ru/news/1422763/zhirona-barselona
твое сообщение Futurista ответ Lobo77 (раскрыть)
Статистика Реала после 24 туров в сезоне 2023/24:
Очки: 61. Место: 1-е....больше только в сезоне 2011/12 (64 очка)...
Сейчас 60...одного очка не хватает...а так в принципе чемпионский график)...
.......
было упущение, а надо было добавит следующее
Статистика Барселоны после 24 туров в сезоне 2023\24.
15 побед. 6 ничей. и 3 поражений, очки = 51.
в феврале 2026 у Барсы было 58 очков, 2 место.

должно быть Сравнение график сезона 2023\24 и сезона 2025\26.
Реал как видим, никакого прогресса. сейчас играет так как 2 года назад.
вот Барса прибавилась.
Реал 2 год как топчет собственную тень на месте,
когда как Барса наращивает темп))
вот таковой и должно быть сравнения.
112910415
112910415
вчера в 20:02
мы ценим это решение
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:57
Рано или поздно всё равно придётся его продать. Кстати, возможен вариант — продажи Ямаля вместе с Барселоной. И это вполне нормально, для арабов.
Futurista
Futurista ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 19:37, ред.
Пока так)...но это не заслуга Барсы)...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:33
Кстати))) как там сравнение с чемпионским сезоном сезона 2023-24??))) Реал снова на 2 месте.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:27
У больших клубов большие долги , так и большие прибыли. Барса сама разберётся))) на крайняк доит будет мадридскую корову
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:14
Предложение со Среднего Востока ? )
Futurista
Futurista ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 19:04
))...
gg6738k4f4y7
gg6738k4f4y7
вчера в 17:59
Щас все уже остыли по Ямалю и видят не только его сильные качества, но и много слабых мест.. Вот он уже чуть подрос и команды стали привыкать к его игре, уже нет такого качественного дриблинга, таких голов ударом с фланга, сколько брака стало в дриблинге и пасах, плюс стал проявляться характер, говорить стал много и т.д.. Ямалю пока многое на поле прощается, много ошибок сейчас у него.. Если не прибавит ,то останется крепким , талантливым левым вингером, а таких и на данный момент достаточно..я бы 10ку у него забрал, это не по нему номер..хотя помню месяц назад тренер ради эксперимента его в центр поля поставил, разыгрывающим и вы знаете, это было очень даже качественно, держал мяч, вовремя и точно отдавал, сам не передерживал..я даже был удивлен..
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:57, ред.
рычаги, долги и два ствола))
судя по источнику Sportcasting, долг Барселоны 2,7 млрд евро.
да. клуб надо спасать, восстановит финансовое положение.
но не за счет продаж Ямаля, Педри и Кубарси.
Лапорта лучше раскрутит Ямаля как глобальную звезду спорта, чем продать его.
так больше заработает.
да, есть груз больших долгов.
но есть и план погашения этих долгов, тем более клуб договорился. а именно
1. на 5 лет перенесла срок выплаты, до 2033 г. , а полное погашение в 2050 г..
лишь бы за эти годы не было новых локаута, пандемии и остановки)))))
2. договорились снизить проценты.
3. насчет долга Кам Ноу.
договорились, что выплаты начнут только после полного реконструкции стадиона.
4. клуб продолжает расчищать ведомость.
скоро уйдут Левандовски и тер Штеген. возможно продажи Араухо и Касадо.
прямо сейчас Барса генерирует большую прибыль во всех отраслях.
но большая часть выплат по кредитам отложена до 2033 года.
дальше эта политика Лапорты может сыграть с клубом еще большую нехорошую шутку, если Лапорта и его приемники не придумают новые рычаги для формирования устойчивой финансовой экосистемы.
хорошо что есть Ла Масия (вечная благодарность гению Йохану Кройффу)
только нельзя допускать таких провалов, как с Марком Гиу и Дро Фернандесом.
lazzioll
lazzioll
вчера в 17:46, ред.
сейчас на кону выборы и можно выдумывать всяческие истории, которые проверить нельзя никак обычному люду. вон Хави с Месси начинают гнать на Лапорту - это по просьбе второго баллотирующегося чувака-конкурента. сам Лапорта себе придумывает плюсы - дескать смотрите как я руковожу, жрать нету а Ямаля не продал.

короче грязные политические игры, такие же как в политике государств, только клубов футбольных. все средства хороши. лучше не касаться этого 28метровой палкой
4963w28wk9dy
4963w28wk9dy
вчера в 17:34
В итоге скоро придут к банкротству.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 