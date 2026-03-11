Колосков оценил отсутствие санкций ФИФА в отношении США и Израиля

Почетный президент Российского футбольного союза прокомментировал бездействие ФИФА в отношении США и Израиля на фоне вооруженного конфликта против Ирана. Ранее стало известно, что иранцы снялись с ЧМ -2026.

Я думаю, что по репутации ФИФА бьет то, что они не дисквалифицировали США , они обязаны были их и Израиль наказать за вторжение в Иран. Как они сделали с Россией, причем Россия не вторгалась, а отстаивает интересы членов Российской Федерации. А здесь война, открытая, объявленная. Вот это бьет по репутации. Просто если Иран не будет играть на чемпионате мира, то его можно заменить кем-то другим.