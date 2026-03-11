Колосков рассказал, кто может заменить иранцев на ЧМ

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков рассказал, кто может заменить Иран на ЧМ-2026.
Ранее министр спорта Ирана Ахмад Доньямали в эфире телеканала TV2 заявил, что сборная Ирана не примет участия в чемпионате мира 2026 года.
«Официально команда Ирана будет снята после заявления ФИФА. Пока такого нет, но мы не знаем, направило ли Министерство спорта Ирана такое официальное обращение от имени местной федерации в международную. Но в любом случае раз министр сказал, то шаги, видимо, будут предприняты. Если Иран откажется, то все предусмотрено в регламенте ФИФА. Есть квоты, в их рамках каждые конфедерации проводят соревнования. Сборная Ирана играла в одной из азиатских групп, если команда откажется, то ее место займет следующая в этой подгруппе», — сказал Колосков.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.