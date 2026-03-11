Колосков рассказал, кто может заменить иранцев на ЧМ

1773248940

вчера, 20:09

Почетный президент Российского футбольного союза рассказал, кто может заменить Иран на ЧМ -2026.

Ранее министр спорта Ирана Ахмад Доньямали в эфире телеканала TV2 заявил, что сборная Ирана не примет участия в чемпионате мира 2026 года.

«Официально команда Ирана будет снята после заявления ФИФА . Пока такого нет, но мы не знаем, направило ли Министерство спорта Ирана такое официальное обращение от имени местной федерации в международную. Но в любом случае раз министр сказал, то шаги, видимо, будут предприняты. Если Иран откажется, то все предусмотрено в регламенте ФИФА . Есть квоты, в их рамках каждые конфедерации проводят соревнования. Сборная Ирана играла в одной из азиатских групп, если команда откажется, то ее место займет следующая в этой подгруппе», — сказал Колосков.