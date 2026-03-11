Журова высказалась о возможности того, что Россия займёт место Ирана на ЧМ

Депутат Госдумы ответила на вопрос о том, могла ли бы Россия заменить Иран в качестве участника ЧМ -2026. Ранее стало известно, что иранцы снялись с турнира.

Я считаю, что бойкотировать соревнования категорически нельзя. Страна вправе сама принять такое решение, но по отношению к спортсменам не очень хорошо. Я не думаю, что ФИФА пойдёт на то, чтобы пригласить нас, но не факт.

Одной команды будет не хватать, что‑то нужно будет придумывать. Я представляю, какой поднимется вой, если нам дадут уайлд‑кард. Предложение точно интересное.