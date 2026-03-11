ПСЖ следит за ситуацией Энцо Фернандеса в «Челси»

ПСЖ внимательно наблюдает за положением полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса перед первым матчем команд в 1/8 финала ЛЧ на «Парк де Пренс». Французская L'Equipe сообщает, что парижане давно интересуются аргентинцем, которого высоко ценит тренер Луис Энрике.
Несмотря на долгосрочный контракт с «Челси», Фернандес остаётся целью ПСЖ. Уход Энцо Марески 1 января разочаровал игрока — итальянский тренер был его главным защитником после скандала с празднованием ЧМ-2022 и самым близким союзником. Это заставило хавбека задуматься о будущем в Лондоне.
ПСЖ видит шанс воспользоваться нестабильностью на «Стэмфорд Бридж» и переманить чемпиона мира к себе.