ПСЖ следит за ситуацией Энцо Фернандеса в «Челси»

вчера, 20:58

ПСЖ внимательно наблюдает за положением полузащитника «Челси» перед первым матчем команд в 1/8 финала ЛЧ на «Парк де Пренс». Французская L'Equipe сообщает, что парижане давно интересуются аргентинцем, которого высоко ценит тренер Луис Энрике.

Несмотря на долгосрочный контракт с «Челси», Фернандес остаётся целью ПСЖ . Уход Энцо Марески 1 января разочаровал игрока — итальянский тренер был его главным защитником после скандала с празднованием ЧМ -2022 и самым близким союзником. Это заставило хавбека задуматься о будущем в Лондоне.