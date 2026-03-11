Top.Mail.Ru
ПСЖ следит за ситуацией Энцо Фернандеса в «Челси»

вчера, 20:58

ПСЖ внимательно наблюдает за положением полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса перед первым матчем команд в 1/8 финала ЛЧ на «Парк де Пренс». Французская L'Equipe сообщает, что парижане давно интересуются аргентинцем, которого высоко ценит тренер Луис Энрике.

Несмотря на долгосрочный контракт с «Челси», Фернандес остаётся целью ПСЖ. Уход Энцо Марески 1 января разочаровал игрока — итальянский тренер был его главным защитником после скандала с празднованием ЧМ-2022 и самым близким союзником. Это заставило хавбека задуматься о будущем в Лондоне.

ПСЖ видит шанс воспользоваться нестабильностью на «Стэмфорд Бридж» и переманить чемпиона мира к себе.

CCCP1922
CCCP1922
вчера в 23:51
Я думаю, его будущее скоро разрешится в пользу ПСЖ. Это не слух, об интересе к Энцо говорит Луис Энрике.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:39
зачем аргентинцу, чемпиону мира, слабый чемпионат)))
lazzioll
lazzioll
вчера в 22:11
это они еще с клубного чемпа мира этого летнего присматривались. потом думал забили на него, а вот опять вспомнили. тем более тренер-теска ушел из Челси и теперь нельзя вести себя как дурачок)))
5rp6mrx4xn8t
5rp6mrx4xn8t
вчера в 21:42
Ничего удивительного... одни могут заплатить.... другие хотят заработать...
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:01
Они хотят, чтобы он в самой Франции исполнил те песни?😂
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:00
Надо тогда пользоваться моментом...
