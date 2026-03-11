Top.Mail.Ru
Митрофанов: «Российские команды отстранены незаконно»

вчера, 21:02

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о том, может ли Россия извлечь выгоду из отсутствия санкций со стороны ФИФА в отношении США после начала конфликта на Ближнем Востоке.

Мы считаем наше отстранение незаконным — нарушены базовые принципы организаций ФИФА и УЕФА. Есть правила, согласно которым футбол находится вне политики, а государство не имеет права вмешиваться в дела футбольной организации. Все это нарушено.

Через спорт выстраиваются отношения — это мягкая дипломатия. Мы не за то, чтобы наказывали какую бы то ни было федерацию, а за одинаковые принципы. Российские команды отстранены незаконно и должны быть возвращены безоговорочно — без каких-либо условий.

