Хавбек «Реала» Вальверде забил три гола «Манчестер Сити» в первом тайме

«Реал» забил три гола «Манчестер Сити» в первом тайме матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Автором всех голов стал уругвайский полузащитник мадридцев Федерико Вальверде. Он отличился на 20-й, 27-й и 42-й минуте.
Любопытно, что в предыдущих 38 матчах текущего сезона Вальверде забил те же 3 мяча.
вот кстати ваша картинка, дружбаны))) из 2025. каково оно в 2026 то с лососем??))
мы просто раньше поняли - не хочешь про94 норвегам-колхозникам - не участвуй в еврокубках. мы этот путь прошли)) отдохнули сезон от лишних матчей и попрем за скудетто)
Реал с трудом забивает 2 мяча в примере в последнее время, а тут сразу три! Да и еще Феде хет трик оформил))
