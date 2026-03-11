Top.Mail.Ru
Хавбек «Реала» Вальверде забил три гола «Манчестер Сити» в первом тайме

вчера, 23:49
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Реал» забил три гола «Манчестер Сити» в первом тайме матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Автором всех голов стал уругвайский полузащитник мадридцев Федерико Вальверде. Он отличился на 20-й, 27-й и 42-й минуте.

Любопытно, что в предыдущих 38 матчах текущего сезона Вальверде забил те же 3 мяча.

yasrah35cmyz
yasrah35cmyz
сегодня в 07:27
Замена Мбаппе есть.
матос
матос ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 01:46
Исаксое более менееминтересен, но ни катальди 92альди и иже с ни:и х(а:
lazzioll
lazzioll ответ матос (раскрыть)
сегодня в 01:45
я с 2010 тут плотно, поэтому всех помню о ком ты)
матос
матос ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 01:43
Мне смать лично, я тут с 08 года и ваших и зебр перечитал и пережил. У вас был хохол с' лацио, пропал, наверное прибилм на 'во какак и кн*зя́ который за бабушкку тут рвал в'е на себе
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 01:33, ред.
А вот этого от Вальверде не ожидал никто — ни Перес, ни временный тренер Реала, ни игроки Сливочных, ни болельщики Королевского клуба... А вот для Манчестер Сити хет-трик уругвайца стал и холодным душем.. Что там говорить, Федерико хороший подарок сделал и самому себе. Все голы хороши, , но мне больше всего понравился тот, в который он вложил часть своей души — первым касанием принял мяч и обыграл соперника, а вторым поразил ворота. Так держать!!!
матос
матос
сегодня в 01:31
Кстати где ты был лет 15 - 17 назад? Сколько я умников читал и ваших и зебр, пздц
матос
матос ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 01:25
Я плевал, как и все на им. Считаю фарт румына пока все мозгипут. А ваши еще дрлно вялого за щекой у всех держатл будут
lazzioll
lazzioll ответ матос (раскрыть)
сегодня в 01:25
де Врей ушел в Интер раньше, Индзаги забрал с собой Ачерби и Корреа
lazzioll
lazzioll ответ матос (раскрыть)
сегодня в 01:20
хотите чтоб опять за вас Лацио решал - быть вам чемпионами или нет. понравилось зависеть))) можете хоть по 8-0 выигрывать, но скудетто получите если мы так решим. смотрите к 10 мая не растеряйте 7 очков чтоб не плакать на финише, а там увидим на поле кто сильней.

вот кстати ваша картинка, дружбаны))) из 2025. каково оно в 2026 то с лососем??))
матос
матос ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 01:09
Слава Аллаху, ваше барахло уходит. Де Врей был норм и его как и некотооых Симоне притащил, а армян бесплаоных и погоды не портит. Ну где и чего там Катальои хуяльди и иже с ни ге результат???
матос
матос ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 01:08, ред.
Слава Аллаху, ваше барахло уходит. Де Врей был норм и его как и некотооых Симоне притащил, а армян бесплаоных и погоды не портит. Ну где и чего там Катальои и иже с ни ге результат???
Un_De
Un_De
сегодня в 01:04
Грац Вальверде с хет-триком. Оч красиво положил, при чем все 3.
lazzioll
lazzioll ответ матос (раскрыть)
сегодня в 01:01
ну вы же себе состав откуда-то собираете из года в год, откуда ты думал в Интере футболисты появляются??? нормальные. про карлика вратаря пускающего все подряд, а также двоих из ларца сорокалетних инвалида - лупоглазого и армяна я не говорю. я хз откуда вы их взяли. остальные все из Лацио)) ща все лациале на пенсию пойдут и вообще без защитников будете играть) а мы то новых подрастили. Гендузи и Ровелла явно связка была лучше чем чалхан и армян. ну сейчас новую наиграем. защита в норме. напа центрального дождемся. уровня Иммобиле. все норм будет. смутный сезон, но выправляемся потихоньку.

мы просто раньше поняли - не хочешь про94 норвегам-колхозникам - не участвуй в еврокубках. мы этот путь прошли)) отдохнули сезон от лишних матчей и попрем за скудетто)
shur
shur
сегодня в 00:56
...на те вам от Феди!!!
матос
матос ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 00:45
А у лациков ныне есть норм ногомячисты?
lazzioll
lazzioll
сегодня в 00:21
у меня в ФИФЕ всегда этот парень в полузащите, молодой совсем еще. один из лучших на своей позиции. а не липовые родри. где он кстати сегодня тот родри великий))
Noiprocs
Noiprocs
сегодня в 00:19
позорище МС...
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 00:00
Это в каком состоянии должны находиться горожане, чтобы вот так влететь сливочным в первом тайме🤦🏻‍♂️
Реал с трудом забивает 2 мяча в примере в последнее время, а тут сразу три! Да и еще Феде хет трик оформил))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:57
Хорош! Лучший игрок Реала и ни только сегодня
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:56
уругвайский монструозный хищник.
