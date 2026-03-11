Хавбек «Реала» Вальверде забил три гола «Манчестер Сити» в первом тайме

1773262189

вчера, 23:49

«Реал» забил три гола «Манчестер Сити» в первом тайме матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Автором всех голов стал уругвайский полузащитник мадридцев . Он отличился на 20-й, 27-й и 42-й минуте.

Любопытно, что в предыдущих 38 матчах текущего сезона Вальверде забил те же 3 мяча.