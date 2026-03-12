«Реал» забил три безответных гола «Манчестер Сити» в матче 1/8 финала ЛЧ

1773265972

сегодня, 00:52

Испанский «Реал» обыграл английский «Манчестер Сити» со счетом 3:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Автором всех голов стал уругвайский полузащитник мадридцев Федерико Вальверде. Он отличился на 20-й, 27-й и 42-й минуте. На 58-й минуте форвард «Реала» Винисиус Жуниор не реализовал пенальти.

Ответный матч состоится в Манчестере 16 марта.