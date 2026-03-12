Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЛига чемпионов 2025/2026

«Реал» забил три безответных гола «Манчестер Сити» в матче 1/8 финала ЛЧ

сегодня, 00:52
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Испанский «Реал» обыграл английский «Манчестер Сити» со счетом 3:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Автором всех голов стал уругвайский полузащитник мадридцев Федерико Вальверде. Он отличился на 20-й, 27-й и 42-й минуте. На 58-й минуте форвард «Реала» Винисиус Жуниор не реализовал пенальти.

Ответный матч состоится в Манчестере 16 марта.

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru Фото: УЕФА
«Арсенал» ушёл от поражения в концовке матча против «Байера»
Вчера, 22:39
«Атлетико» крупно победил «Тоттенхэм» в первой встрече 1/8 Лиги чемпионов
Вчера, 01:03
«Аталанта» пропустила шесть голов от «Баварии» в первой игре 1/8 ЛЧ
Вчера, 00:57
«Ньюкасл» и «Барселона» не выявили победителя в первом матче 1/8 ЛЧ
Вчера, 00:55
«Галатасарай» обыграл «Ливерпуль» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
10 марта
«Лацио» вырвал победу в поединке с «Сассуоло» в чемпионате Италии
10 марта
Сортировать
Все комментарии
Futurista
Futurista ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 08:48, ред.
Пеп так долго объяснял игрокам, как контролировать пространство, что они случайно оставили в этом пространстве одного Вальверде... три раза подряд....а Куртуа теперь официально имеет больше голевых передач, чем половина полузащиты Сити)...
particular
particular
сегодня в 08:19
Нахрапистый Сити ничего не смог противопоставить вчерашнему прагматизму Реала...
A.S.A
A.S.A
сегодня в 07:47
Как говорят в таких случаях -"снимаю шляпу перед Реалом!"..... пару дней назад, я писал тут, что учитывая потери Реала, не верю в их победу....но сегодня они уничтожили Сити....браво!!!
mx2s4b7ttaww
mx2s4b7ttaww
сегодня в 07:46
Раскатали по всем статьям и Холланд не помог, всех сливочных с победой!
Agamaga005
Agamaga005 ответ Bombon (раскрыть)
сегодня в 07:34
Этот не "гибкий" Гвардиола столько выиграл в Англии и рекорды поставил, что всем остальным гибким только остаётся восхищаться.
А что по вашему Гвардиола вдруг должен играть как кто?
Кто там такой супер гибкий и стабильный?
Придумали словечков всяких, а он должен теперь соответствовать 😃
Agamaga005
Agamaga005 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 07:28
Может он хочет как Фергюсон сидеть 25 лет и выиграть всего 2 ЛЧ для Сити? Почему-то шотландца никто не гонял, а на Пепа накинулись. Он в два раза быстрее выигрывает и побил множество рекордов.

Но вот болельщики многие хотят всегда в одном темпе.
Так никогда не было и не будет. Нет такого тренера сейчас как Гвардиола. Кого они возьмут? Каждый год будут менять потом. Тем более сейчас команда новая строится. И Реал прошёл свой пик, там такие же проблемы, ищут кого назначить, кого в центр купить на замену таким как Модрич, Кроос. А надо ждать! Таких игроков не каждый год найдёшь.
Agamaga005
Agamaga005 ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 07:08
Команда на стадии перестроения после больших побед, много новых игроков - это абсолютно нормально для любой команды. Барса Пепа также закончилась, Реал тоже самое, но вчера говоря по правде Сити имели шансы забить, мяч только так проходил вдоль ворот Мадрида.
Пеп уступает самому себе из-за понятных причин, но нельзя сказать, что это провал.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 06:25, ред.
Говорил же ....так и есть...англичанам как и вчера...фортануло....))
Набрали за 3 матча 1 очко...
2 дня - 2 очка....за 6 игр...
qwvttqc983em
qwvttqc983em
сегодня в 06:19
Ну молодцы, просто красавцы! Максимально прагматично и цинично сыграли используя всё лучшее, что есть на данный момент в команде. А лучшее это конечно Фэде! Просто бомбический матч от него. 4:0 конечно было бы лучше, но и 3 норм. Вини сама заработал, сам запорол.
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 06:01, ред.
Ну, вот как я говорил, так вышло. Ну официально, конечно Реал еще не прошел Сити, но пройдет
adekvat
adekvat
сегодня в 06:01
Хорошо Винисиус пенальти не забил, а то снова бы что нибудь станцевал, ему что нибудь бы кинули. Все разговоры только об этом и были бы.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 05:59
Получите и распишитесь!!! Разборчиво...
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 05:48
Реал жив !
gk224zdmdrms
gk224zdmdrms
сегодня в 03:28
Нормально шарлу отвозили лысой мордой о газон
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 03:04
Ты полностью прав в том, что у Пепа есть доверие от шейхов. И его результаты я не ставлю под сомнение)
Но это все в прошлом.. чисто мое мнение, что его цикл в Манчестере закончился. Второй год подряд провал, это для него в диковинку и лучше самому уйти, чем потом ему укажут на дверь, а это случится с такими результатами.
Я все понимаю, но то, что произошло сегодня я не понимаю) это настолько нужно провалиться, чтобы вот так по крупному влететь Реалу, который находится в очень плохом состоянии. У сливок проблемы с составом, временный тренер, плохая атмосфера в раздевалке, при всем уважении многие игроки просто не соответствуют уровню Мадрида, а Сити приезжает к ним и проваливаются по всем направлениям. Это еще повезло, что пропустили только три..
После такого остается только харакири))
амурец
амурец
сегодня в 02:50
Реал с победой, Вальверде просто молодец, а вот 4 плюха бы не помешала, ну Вини решил попижонить, ну будем надеяться, что в ответке Реал сыграет так же хорошо
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 02:46
На самом деле неожиданно!
Ну и сити мертвый просто
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ IKER-RAUL (раскрыть)
сегодня в 02:35
надеюсь. Арбелоа до лета 2027 будет тренером РМ ))
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 02:20
Ай да Федя уругвайский, ай да Красавчик!! Голы один лучше другого, все на классе, технично и как удав спокойно забивал!!!
Брависсимо Вальверде! Браво Реал!
Ещё бы Вини отдал пенальти Феде....
ABir
ABir
сегодня в 02:02
Убедительная победа сливочных, даже в отсутствии лидеров атаки - Мбаппе и Беллингема.
Bombon
Bombon ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 01:55
Последних два сезона Сити напоминают последний сезон Пепа в Барсе и всю его тренерскую карьеру в Баварии. Гвардиола умный тренер. Но не гибкий. Привык гнуть свою линию, даже если ничего не получается. В Англии это еще хоть как-то работает. А в Европе нет. Да, он выйграл ЛЧ с МС. Но все помнят тот финал. Интер играл не хуже. И если бы не Лукаку, кто знает как бы все закончилось. И потом с таким составом и такими тратами одна ЛЧ за 10 лет - маловато.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 01:54
Сити даже гол престижа не забил
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 01:45
оставит МанСити.
отдохнут.
новый клуб.
матос
матос
сегодня в 01:28
Да все говор лишний, бритам звизда, пока Арбелоа шлепает дальше.
Agamaga005
Agamaga005 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 01:26
Почему аут? Заканчивать карьеру?
Noiprocs
Noiprocs
сегодня в 01:26
Больно смотреть на такую игру Ман Сити.
Сначала дали вкусить нектар, а теперь будто швырнули гнилой помидор
Agamaga005
Agamaga005 ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 01:24
Что вы все Пепа на выход толкаете?) Он сам имеет полное право принять решение, когда уйти и как уйти.
Доверие большое из-за его результатов, чего добился с Сити за 10 лет.
А вот эти оскорбления в его адрес с трибуны Бернабеу, видимо про них и говорил Карвахаль. Им не место на стадионе.
матос
матос ответ lk_483777 (раскрыть)
сегодня в 01:21
Так есть и будет лично я историю помню! Ливерпуль бойцы!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ y-ago (раскрыть)
сегодня в 01:21
с победой)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:20
Гвардиола аут.
за все спасибо большое, но время подошло.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 