«Реал» забил три безответных гола «Манчестер Сити» в матче 1/8 финала ЛЧ

Испанский «Реал» обыграл английский «Манчестер Сити» со счетом 3:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Автором всех голов стал уругвайский полузащитник мадридцев Федерико Вальверде. Он отличился на 20-й, 27-й и 42-й минуте. На 58-й минуте форвард «Реала» Винисиус Жуниор не реализовал пенальти.
Ответный матч состоится в Манчестере 16 марта.
А что по вашему Гвардиола вдруг должен играть как кто?
Кто там такой супер гибкий и стабильный?
Придумали словечков всяких, а он должен теперь соответствовать 😃
Но вот болельщики многие хотят всегда в одном темпе.
Так никогда не было и не будет. Нет такого тренера сейчас как Гвардиола. Кого они возьмут? Каждый год будут менять потом. Тем более сейчас команда новая строится. И Реал прошёл свой пик, там такие же проблемы, ищут кого назначить, кого в центр купить на замену таким как Модрич, Кроос. А надо ждать! Таких игроков не каждый год найдёшь.
Но вот болельщики многие хотят всегда в одном темпе.
Пеп уступает самому себе из-за понятных причин, но нельзя сказать, что это провал.
Набрали за 3 матча 1 очко...
2 дня - 2 очка....за 6 игр...
Но это все в прошлом.. чисто мое мнение, что его цикл в Манчестере закончился. Второй год подряд провал, это для него в диковинку и лучше самому уйти, чем потом ему укажут на дверь, а это случится с такими результатами.
Я все понимаю, но то, что произошло сегодня я не понимаю) это настолько нужно провалиться, чтобы вот так по крупному влететь Реалу, который находится в очень плохом состоянии. У сливок проблемы с составом, временный тренер, плохая атмосфера в раздевалке, при всем уважении многие игроки просто не соответствуют уровню Мадрида, а Сити приезжает к ним и проваливаются по всем направлениям. Это еще повезло, что пропустили только три..
После такого остается только харакири))
Ну и сити мертвый просто
Брависсимо Вальверде! Браво Реал!
Ещё бы Вини отдал пенальти Феде....
отдохнут.
новый клуб.
Сначала дали вкусить нектар, а теперь будто швырнули гнилой помидор
Доверие большое из-за его результатов, чего добился с Сити за 10 лет.
А вот эти оскорбления в его адрес с трибуны Бернабеу, видимо про них и говорил Карвахаль. Им не место на стадионе.
за все спасибо большое, но время подошло.
