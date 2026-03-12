Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЛига чемпионов 2025/2026

ПСЖ провёл пять мячей в ворота «Челси» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

сегодня, 00:56
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)5 : 2Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов французский ПСЖ на своем поле разгромил «Челси» со счетом 5:2.

Голы в составе победителей забили Брэдли Баркола (10-я минута), Усман Дембеле (40), Витинья (74) и Хвича Кварацхелия (86 и 90+4). У проигравших отличились Мало Гюсто (28) и Энцо Фернандес (57).

Ворота ПСЖ защищал россиянин Матвей Сафонов.

Ответная игра пройдет 16 марта в Лондоне.

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru Фото: УЕФА
«Будё-Глимт» разгромил дома «Спортинг» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Сегодня, 00:56
«Реал» забил три безответных гола «Манчестер Сити» в матче 1/8 финала ЛЧ
Сегодня, 00:52
«Арсенал» ушёл от поражения в концовке матча против «Байера»
Вчера, 22:39
«Атлетико» крупно победил «Тоттенхэм» в первой встрече 1/8 Лиги чемпионов
Вчера, 01:03
«Аталанта» пропустила шесть голов от «Баварии» в первой игре 1/8 ЛЧ
Вчера, 00:57
«Ньюкасл» и «Барселона» не выявили победителя в первом матче 1/8 ЛЧ
Вчера, 00:55
Сортировать
Все комментарии
AleS
AleS
сегодня в 08:53
Откуда Английские клубы таких вратарей набирают? Где они их находят?!
Keks 44
Keks 44 ответ Nenash (раскрыть)
сегодня в 08:53
Не говори военным)
particular
particular
сегодня в 08:16
Достаточно убедительный результат перед ответным матчем... Ворота Челси были явно не на замке...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 07:59
ПСЖ, в очередной раз, повеселил своих болельщиков... Да и чужих тоже. Кварацхелия молодец, все молодцы!!!
g8juueqqu8g4
g8juueqqu8g4
сегодня в 07:33
Гюсто всё было Мало и Хвича на посошок ещё парочку добавил
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:03
Английским клубам надо сниматься с турнира....
6 игр в 1/8....0 побед....
Будё-Глимт больше очков набрал за полтора часа чем 6 английских клубов...за 6 игр
dtw99n29nw7u
dtw99n29nw7u
сегодня в 06:36
Первый гол Хвичи был великолепен - в стиле Месси.....
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin
сегодня в 06:20
Да уж, очень обидные 5-2, когда могло всё закончится 2-2, но Йоргенсон решил иначе. Плюс скамейка у Челси просто никакая, некем усилить состав, хотя потратили лярды. К 70 минуте видно было, что наелась команда, надо проводить замены, но выпускать по сути некого. Хочется конечно верить, что на Бридже будет 3-0 и овертайм и проход в 1/4, но верится с трудом.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 04:51
Будет обидно, если все английские клубы вылетят с 1/8 финалов... Надеюсь на Арс, Челси, Ливерпуль и МС ))
матос
матос
сегодня в 01:49
8я, челси, без обид
azkan
azkan ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 01:44, ред.
Санчес тоже мог привезти, но он мог взять другие мячи, а не стоять как истукан. И Джеймс некстати обрезал вместо красивого паса. А после дильфинария французкого провокатора болбоя вообще думал сейчас снова красную получат для полной колоды. Привез вратарь, привез кэп и красный... вот это было бы по челсийски))
Обидно, что ничего не предвещало такой счет. Был уверен что забьют третий и будет ничья. А вот все как обернулось. Ничего, может на СБ три мяча отыграют надеюсь.
qk4np8n89xep
qk4np8n89xep
сегодня в 01:27, ред.
Да, да, дядюшка Фазатрон ! Вот какая она отстойная, - Лига Фермеров !!!
Comentarios
Comentarios ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 01:26
Да ладно вон Доннарумма треху вынул. Признан лучшим вратарем
lk_483777
lk_483777 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 01:24
Я тоже хочу чтобы Буде с Арсеналом играли. Норвежцы в этом сезоне многих грандов выносили и будет интересно посмотреть, как Арсенал с ними сыграет.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 01:24
Да конечно полный портос
Nenash
Nenash
сегодня в 01:22, ред.
Париж включил форсаж.. Грузын хорош.. ☝️
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 01:19
Сами себя закопали…у нас два кипера, Санчес и Йоргенсен, один хуже другого.
Команда у нас вообще веселая, то рекорды по красным карточкам, то по привозам вратарей.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:18
нравится как играет Буде Глимт.
представим, на улице большие парни устроили кровавую разборку за главный приз. используют любое оружие, кастеты, ножи, арматуру, томогавки.
и тут выходит дерзкий пацан с голыми руками, подходит самому большому из них и дает поджопник....да, они забьют наглеца, но крови им попортит точно.
хочу увидит их в 1\4 против Арсенала.
Спортинг. давай без обид.
матос
матос
сегодня в 01:18
    juchok
    juchok
    сегодня в 01:18
      Keks 44
      Keks 44
      сегодня в 01:14
      Квара красава. Не какой-то там Мудрик!
      пират Елизаветы
      пират Елизаветы ответ shur (раскрыть)
      сегодня в 01:13
      зато все ставки на матч ПСЖ - Челси зашли)))
      пират Елизаветы
      пират Елизаветы ответ azkan (раскрыть)
      сегодня в 01:12
      несколько дней назад здесь написал что уровню АПЛ соответствует Роберт Санчес.
      но Росеньор упрямо гнет свое, ибо как молодой тренер, не хватает мудрости признать собственную ошибку.
      shur
      shur ответ azkan (раскрыть)
      сегодня в 01:12
      ...там Пират ставил 5:1 на Сити, перепутал с Парижем! Здесь был бы в шоколаде!!!
      Sergo81
      Sergo81
      сегодня в 01:11
      ПСЖ и Бавария фавориты ЛЧ. Как только вернётся Руис у ПСЖ, они станут неуязвимы. Сегодня ещё нет целостности игры, но запас потенциала очевиден.
      пират Елизаветы
      пират Елизаветы
      сегодня в 01:10
      опять весна, опять престиж, опять в Лиге чемпионов выносит всех Париж
      и Хвича Кварацхелия!!!
      дубль + пас - желтая. и это за 30 мин.
      Сафонов норм, есть 3 сейва.
      в Лондоне встретимся.
      Летучий-Голландец.
      Летучий-Голландец.
      сегодня в 01:10
      Синие то нормально держались.. на концовку походу не хватило и их, в итоге очередной разгром английской команды в этой лч.
      lazzioll
      lazzioll
      сегодня в 01:10
      Италия слилась из ЛЧ, смотрю англичане зачем-то все вышли и почти все тоже готовы слиться. если уж на то пошло то давайте финал Галатасарай-Глимт. че уж теперь
      azkan
      azkan ответ shur (раскрыть)
      сегодня в 01:06
      ))
      azkan
      azkan
      сегодня в 01:05
      Главная ошибка Росеньора это Йоргенсен!
      Вместо -1 и поехать на СБ теперь с минусом 3 гола!
      Пандемия начался у клубов АПЛ в Лиге Чемпионов.
      Кроме Нюьюкасла и Арсенала, все еще хуже проиграли. Позорники!
      Вроде ничья была уже в кармане...
      За это и любим футбол!
      Гость
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       