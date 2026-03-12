ПСЖ провёл пять мячей в ворота «Челси» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов французский ПСЖ на своем поле разгромил «Челси» со счетом 5:2.
Голы в составе победителей забили Брэдли Баркола (10-я минута), Усман Дембеле (40), Витинья (74) и Хвича Кварацхелия (86 и 90+4). У проигравших отличились Мало Гюсто (28) и Энцо Фернандес (57).
Ворота ПСЖ защищал россиянин Матвей Сафонов.
Ответная игра пройдет 16 марта в Лондоне.
Вместо -1 и поехать на СБ теперь с минусом 3 гола!
Пандемия начался у клубов АПЛ в Лиге Чемпионов.
Кроме Нюьюкасла и Арсенала, все еще хуже проиграли. Позорники!
Вроде ничья была уже в кармане...
За это и любим футбол!
Команда у нас вообще веселая, то рекорды по красным карточкам, то по привозам вратарей.
