ПСЖ провёл пять мячей в ворота «Челси» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

1773266180

сегодня, 00:56

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов французский ПСЖ на своем поле разгромил «Челси» со счетом 5:2.

Голы в составе победителей забили Брэдли Баркола (10-я минута), Усман Дембеле (40), Витинья (74) и Хвича Кварацхелия (86 и 90+4). У проигравших отличились Мало Гюсто (28) и Энцо Фернандес (57).

Ворота ПСЖ защищал россиянин Матвей Сафонов.

Ответная игра пройдет 16 марта в Лондоне.