УЕФА объявил кандидатов на звание игрока недели в Лиге чемпионов

вчера, 09:26

УЕФА опубликовал список претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов.

На этой неделе прошли первые матчи 1/8 финала.

Нападающий ПСЖ сделал дубль и отдал результативную передачу в поединке с «Челси» (5:2).

Полузащитник мадридского «Реала» оформил хет-трик в игре с «Манчестер Сити» (3:0).

Хавбек «Баварии» забил два мяча и сделал ассист во встрече с «Аталантой» (6:1).

Форвард «Атлетико» отметился двумя голами и результативной передачей в матче с «Тоттенхэмом» (5:2).