УЕФА объявил кандидатов на звание игрока недели в Лиге чемпионов

УЕФА опубликовал список претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов.
На этой неделе прошли первые матчи 1/8 финала.
Нападающий ПСЖ Хвича Кварацхелия сделал дубль и отдал результативную передачу в поединке с «Челси» (5:2).
Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде оформил хет-трик в игре с «Манчестер Сити» (3:0).
Хавбек «Баварии» Майкл Олисе забил два мяча и сделал ассист во встрече с «Аталантой» (6:1).
Форвард «Атлетико» Хулиан Альварес отметился двумя голами и результативной передачей в матче с «Тоттенхэмом» (5:2).
🤣
🤣
Что колбаса влезает в рот, поверх висит!
У Феди всё наоборот!
Что не удар то гол, "Реал" вперёд...!!!
Браво Федерико...!!!
Что колбаса влезает в рот, поверх висит!
У Феди всё наоборот!
Что не удар то гол, "Реал" вперёд...!!!
Браво Федерико...!!!