УЕФА объявил кандидатов на звание игрока недели в Лиге чемпионов

вчера, 09:26

УЕФА опубликовал список претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов.

На этой неделе прошли первые матчи 1/8 финала.

Нападающий ПСЖ Хвича Кварацхелия сделал дубль и отдал результативную передачу в поединке с «Челси» (5:2).

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде оформил хет-трик в игре с «Манчестер Сити» (3:0).

Хавбек «Баварии» Майкл Олисе забил два мяча и сделал ассист во встрече с «Аталантой» (6:1).

Форвард «Атлетико» Хулиан Альварес отметился двумя голами и результативной передачей в матче с «Тоттенхэмом» (5:2).

Karkaz
Karkaz
вчера в 17:38
    Romeo 777
    Romeo 777 ответ Real Oviedo (раскрыть)
    вчера в 15:28
    Хотя да, согласен 👍🏽
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Sergo81 (раскрыть)
    вчера в 14:08
      Real Oviedo
      Real Oviedo ответ Romeo 777 (раскрыть)
      вчера в 14:06
      А как же Кински из Тоттенхэма который пропустил три мяча за 15 минут. Из них два себе сам привез на ровном месте и на 17-й минуте был заменен тренером. Достойный конкурент Йоргенсену.
      cjka2q7z29ad
      cjka2q7z29ad
      вчера в 11:58
      Бесспорно это Вальверде,такое учудил
      Водолей Сергеев
      Водолей Сергеев
      вчера в 11:57, ред.
      Выделил бы ещё кроме игроков главных неудачников тура ЛЧ по регионам - это конечно левосторонние туманники, почти все отскочившие КРУПНО кроме пушкарей и то невнятно смотревшихся в Леверкузене...На противоходе похвалим мадридский двор в виде Реала и Атлетико..
      амурец
      амурец
      вчера в 11:50
      Вальверде без вопросов
      lazzioll
      lazzioll
      вчера в 11:19
      ну тут уругваец 100% без его голов Реал мог и проиграть. а остальные уже добивали в общую копилку где по пять-шесть
      shur
      shur
      вчера в 11:03
      ...У бутерброда есть закон и он гласит!
      Что колбаса влезает в рот, поверх висит!
      У Феди всё наоборот!
      Что не удар то гол, "Реал" вперёд...!!!
      Браво Федерико...!!!
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ particular (раскрыть)
      вчера в 10:38
      А по моему Валверде без вариантов.
      jdd4arbcu765
      jdd4arbcu765
      вчера в 10:14
      Хайкина просто не заметили.
      kazakoff
      kazakoff
      вчера в 10:04
      Феде по капитански разобрался с Сити
      particular
      particular
      вчера в 10:00
      Кандидаты - нормуль... Первая пара, вроде как, попредпочтительней для выбора...
      Sergo81
      Sergo81 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      вчера в 09:46
      Хвича выходит из депресняка, видно, что с желанием играл. А где его персональный «фанат» ?)
      Sergo81
      Sergo81 ответ sv_1969 (раскрыть)
      вчера в 09:43
      Согласен. В период становления команды взять на себя ответственность и повести за собой команду, это не просто забить красиво.
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 09:39
      Хвича, тут и думать нечего
      Romeo 777
      Romeo 777
      вчера в 09:38
      Не, тут без сомнения «лучший» это наш кипер Йоргенсен.
      sv_1969
      sv_1969
      вчера в 09:29
      Без сомнения это Вальверде
