Экс-игрок «Арсенала» и сборной Мексики стал владельцем клуба МЛС

1773299928

вчера, 10:18

Футбольный клуб «Лос-Анджелес» объявил о том, что бывший нападающий команды присоединился к группе владельцев клуба.

Экс-футболист сборной Мексики перешел в команду в августе 2017 года, став первым игроком, подписавшим контракт с клубом перед дебютным сезоном МЛС -2018. Он стал одним из самых титулованных игроков в истории турнира, а также лидером «Лос-Анджелеса» по количеству сыгранных матчей (152), голов (78) и результативных передач (42).

В 2019-м форвард получил MVP , забив рекордные для лиги 34 гола.

Помимо роли владельца, Вела продолжает выполнять обязанности посла клуба.

Во время игровой карьеры Карлос также выступал за лондонский «Арсенал», «Сельту», «Саламанку», «Осасуну», «Вест Бромвич» и «Реал Сосьедад».