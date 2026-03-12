Top.Mail.Ru
Экс-игрок «Арсенала» и сборной Мексики стал владельцем клуба МЛС

вчера, 10:18

Футбольный клуб «Лос-Анджелес» объявил о том, что бывший нападающий команды Карлос Вела присоединился к группе владельцев клуба.

Экс-футболист сборной Мексики перешел в команду в августе 2017 года, став первым игроком, подписавшим контракт с клубом перед дебютным сезоном МЛС-2018. Он стал одним из самых титулованных игроков в истории турнира, а также лидером «Лос-Анджелеса» по количеству сыгранных матчей (152), голов (78) и результативных передач (42).

В 2019-м форвард получил MVP, забив рекордные для лиги 34 гола.

Помимо роли владельца, Вела продолжает выполнять обязанности посла клуба.

Во время игровой карьеры Карлос также выступал за лондонский «Арсенал», «Сельту», «Саламанку», «Осасуну», «Вест Бромвич» и «Реал Сосьедад».

Все комментарии
shur
shur ответ 7u6qcd8ckr6x (раскрыть)
вчера в 11:10
...самый простой способ всё прогулять,профукать! А вот стать непросто бывшим футболистом, а человеком с занятием это уважуха!!!
7u6qcd8ckr6x
7u6qcd8ckr6x
вчера в 10:53
Игроком Вела был неплохим
Гость
