Мажич заявил, что на VAR верно нарисовали линии в матче «Зенит» — «Балтика»

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич прокомментировал ситуацию с офсайдными линиями в матче 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Балтикой» (1:0).
Гол защитника калининградского клуба Кевина Андраде на 75-й минуте при счете 0:0 был отменен после видеопросмотра из-за пассивного офсайда Брайана Хиля.
По матчу «Зенит» — «Балтика». Был большой вопрос: как рисовали офсайдные линии. VAR‑судья правильно нарисовал линии с офсайд‑камеры, потому что с тактической это сделать невозможно. И тактическая камера показала: [вратарь «Зенита»] Денис Адамов в момент удара не мог увидеть мяч, ему закрыли обзор. Может быть, если бы он обладал более быстрой реакцией, он все равно смог бы отразить удар, но мы этого не знаем — это уже философия.
Зачем привозить из Сербии кукловода, у нас, что своих нет?
Зачем привозить из Сербии кукловода, у нас, что своих нет?
"Мажич заявил,что линии на VAR нарисованы верно ( правда точнее было бы сказать начерчены)...
Болельщики в свою очередь философски решили называть с этого момента судей VAR - " ЧЕРТилами "...)))
"Мажич заявил,что линии на VAR нарисованы верно ( правда точнее было бы сказать начерчены)...
Болельщики в свою очередь философски решили называть с этого момента судей VAR - " ЧЕРТилами "...)))
VAR - рулит,тьфу ты рисует!!!
VAR - рулит,тьфу ты рисует!!!