Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Мажич заявил, что на VAR верно нарисовали линии в матче «Зенит» — «Балтика»

вчера, 10:57
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаМатч завершен

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич прокомментировал ситуацию с офсайдными линиями в матче 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Балтикой» (1:0).

Гол защитника калининградского клуба Кевина Андраде на 75-й минуте при счете 0:0 был отменен после видеопросмотра из-за пассивного офсайда Брайана Хиля.

По матчу «Зенит» — «Балтика». Был большой вопрос: как рисовали офсайдные линии. VAR‑судья правильно нарисовал линии с офсайд‑камеры, потому что с тактической это сделать невозможно. И тактическая камера показала: [вратарь «Зенита»] Денис Адамов в момент удара не мог увидеть мяч, ему закрыли обзор. Может быть, если бы он обладал более быстрой реакцией, он все равно смог бы отразить удар, но мы этого не знаем — это уже философия.

Подписывайся в ВК
Все новости
В «Локомотиве» положительно оценивают диалог РФС и РПЛ по судейству
Вчера, 08:00
Мажич назвал самый сложный матч для судейства в РПЛ
11 марта
СлухиЦСКА обратился в ЭСК РФС в связи с удалением Гонду
10 марта
Алаев считает необходимым улучшить систему определения офсайдных линий
10 марта
Итальянский судья Мариани рассудит «Реал» и «Ман Сити» в матче 1/8-й ЛЧ
09 марта
Мажич остался недоволен судейством в 19-м туре РПЛ
08 марта
Сортировать
Все комментарии
Vilar
Vilar
вчера в 23:40
Рисуют на заборе всякие непотребности и нецензурные слова А линии, с первого класса, ВСЕ нормальные люди, ЧЕРТЯТ!
Зачем привозить из Сербии кукловода, у нас, что своих нет?
KS_Y116
KS_Y116
вчера в 23:11
Раскололся г- да
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 21:19
ВАР нарисовал! линии! Нормально?!.
Диванный профи
Диванный профи
вчера в 19:20, ред.
Вопрос не в том верно или нет, а вопрос в том, для кого правильно нарисовали.
d1metras
d1metras
вчера в 17:29, ред.
Нарисовали))) Вот вот))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 16:14, ред.
проговорился он,на блатном жаргоне))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:14
Философия тут не нужна, чтобы понять, что пятка Хиля не дала преимущество Балтике
albucid
albucid
вчера в 15:59
Мели Емеля твоя неделя! Грош цена разглагольствованиям этого клоуна, когда судейство от тура к туру становится всё хуже и хуже.
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев
вчера в 15:19
Теперь пусть говорит – Зенит за те «очки» уже наказан природой (футбольным абсолютом) в матче с Оренбургом……
nubom
nubom
вчера в 12:14
Мажич: -“Отдельно следует отметить, что в автоматизации российского VAR наметился значительный прорыв: поднимаешь рукой – опускается сам…”
NbKA555
NbKA555
вчера в 12:02
Да ну кто бы сомневался то.Даже сомнений быть не может
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 12:01
Нахлебаемся мы ещё с гражданином Мажичем... Это не тот, который на несколько месяцев приостанавливал свою работу?
lotsman
lotsman
вчера в 11:52
Какие могут быть вопросы? Этот вопрос решили ещё во время матча.
Futurista
Futurista
вчера в 11:43
Мне кажется или слово "нарисовали" выдаёт ненужный контекст?)...
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:39, ред.
Уж не знаю радоваться или огорчаться когда во главе Департамента судейства стоит философ ...)))
"Мажич заявил,что линии на VAR нарисованы верно ( правда точнее было бы сказать начерчены)...
Болельщики в свою очередь философски решили называть с этого момента судей VAR - " ЧЕРТилами "...)))
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:38
Я думаю никто другого ответа не ожидал)))
shur
shur
вчера в 11:38
"...Выхожу один я на дорогу; Сквозь туман кремнистый путь блестит; Ночь тиха. Пустыня внемлет богу, И звезда с звездою говорит!"
VAR - рулит,тьфу ты рисует!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:26
Мажич сам кормится в Газпроме, по-другому сказать он не мог
lazzioll
lazzioll
вчера в 11:15
верно, но криво. мало рисовать линию. надо понимать по каким точкам)
adekvat
adekvat
вчера в 11:07
А при чем реакция, если овсайд был и мяч в воротах.
drug01
drug01
вчера в 11:06
Для Зенита всегда всё по правилам!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 