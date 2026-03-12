Мажич заявил, что на VAR верно нарисовали линии в матче «Зенит» — «Балтика»

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза ( РФС ) прокомментировал ситуацию с офсайдными линиями в матче 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Балтикой» (1:0).

Гол защитника калининградского клуба на 75-й минуте при счете 0:0 был отменен после видеопросмотра из-за пассивного офсайда .