Карасев рассудит «Зенит» и «Спартак» в 21-м туре чемпионата России

Российский футбольный союз назвал имена арбитров и инспекторов на матчи 21-го тура Мир Российской Премьер-лиги.
13 марта (пятница)
«Динамо» Махачкала – «Оренбург»: судья – Артём Чистяков
Помощники судьи – Алексей Стипиди, Адлан Хатуев; резервный судья – Владимир Шамара; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Рафаэль Шафеев; инспектор – Олег Соколов.
14 марта (суббота)
«Сочи» – «Краснодар»: судья – Андрей Прокопов
Помощники судьи – Максим Гаврилин, Михаил Иванов; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Владимир Москалёв; АВАР – Ранэль Зияков; инспектор – Владимир Казьменко.
«Зенит» – «Спартак»: судья – Сергей Карасёв
Помощники судьи – Алексей Лунёв, Алексей Ермилов; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Вячеслав Харламов.
«Ростов» – «Динамо»: судья – Ян Бобровский
Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Станислав Попков; резервный судья – Никита Новиков; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Евгений Кукуляк; инспектор – Александр Гвардис.
«Балтика» – ЦСКА: судья – Кирилл Левников
Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Сергей Зуев.
15 марта (воскресенье)
«Акрон» – «Ахмат»: судья – Евгений Буланов
Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Дмитрий Маликов; резервный судья – Сергей Федотов; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Александр Колобаев.
«Пари НН» – «Крылья Советов»: судья – Игорь Капленков
Помощники судьи – Андрей Болотенков, Денис Петров; резервный судья – Станислав Матвеев; ВАР – Артур Фёдоров; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Сергей Лапочкин.
«Рубин» – «Локомотив»: судья – Иван Абросимов
Помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Эдуард Малый.
Будет интересно.
А интересно сколько питерцев и москвичей в этом дерби участвуют?
К чему Я, за Москву то постоять надо, очухались Спартачи от милицейского беспредела...?!
