Карасев рассудит «Зенит» и «Спартак» в 21-м туре чемпионата России

вчера, 11:51
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавтра в 16:00 Не начался

Российский футбольный союз назвал имена арбитров и инспекторов на матчи 21-го тура Мир Российской Премьер-лиги.

13 марта (пятница)

«Динамо» Махачкала – «Оренбург»: судья – Артём Чистяков

Помощники судьи – Алексей Стипиди, Адлан Хатуев; резервный судья – Владимир Шамара; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Рафаэль Шафеев; инспектор – Олег Соколов.

14 марта (суббота)

«Сочи» – «Краснодар»: судья – Андрей Прокопов

Помощники судьи – Максим Гаврилин, Михаил Иванов; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Владимир Москалёв; АВАР – Ранэль Зияков; инспектор – Владимир Казьменко.

«Зенит» – «Спартак»: судья – Сергей Карасёв

Помощники судьи – Алексей Лунёв, Алексей Ермилов; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Ростов» – «Динамо»: судья – Ян Бобровский

Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Станислав Попков; резервный судья – Никита Новиков; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Евгений Кукуляк; инспектор – Александр Гвардис.

«Балтика» – ЦСКА: судья – Кирилл Левников

Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Сергей Зуев.

15 марта (воскресенье)

«Акрон» – «Ахмат»: судья – Евгений Буланов

Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Дмитрий Маликов; резервный судья – Сергей Федотов; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Александр Колобаев.

«Пари НН» – «Крылья Советов»: судья – Игорь Капленков

Помощники судьи – Андрей Болотенков, Денис Петров; резервный судья – Станислав Матвеев; ВАР – Артур Фёдоров; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Рубин» – «Локомотив»: судья – Иван Абросимов

Помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Эдуард Малый.

KS_Y116
KS_Y116
вчера в 23:14
У Зенита уже 12 в составе
Grabovsky
Grabovsky
вчера в 17:14
Кого не поставь все недовольны.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:57
Очень жаль, он ненавидит Спартак
Варвар7
Варвар7 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 14:26, ред.
Да какие , рубли , реалы ? Карасю в пору "талоны на молоко" за "вредность " просить...) . Сдаётся мне, "прилетит" ему по лысому "кумполу" после матча со всех сторон и при любом результате...)))
z89s7njnypum
z89s7njnypum
вчера в 14:15, ред.
Сразу бы уже и матч в Москве проводили. Еще до матча все условия для спартака обеспечивают.
d9ruyun4tnvv
d9ruyun4tnvv
вчера в 14:01
Поставили самого лучшего, но и ему после матча достанется по самые не хочу.
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:44
Карась наверное с чЮмоданом на матч приехал))
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:32
Каждый тур чемпионата России по футболу не обходится без судейских скандалов — хотя бы один, но вылазит наружу. Многие, в основном, обращают внимание только на спорные решения, касающиеся определения офсайда, назначения пенальти и отмены голов... Чтобы "убить" команду есть и другие способы, менее опасные для карьеры судьи. Например, можно посадить футболистов неугодной команды на жёлтые карточки. За что их показывать? За разговоры с арбитрами или их оскорбление, благо это происходит происходит постоянно. Можно замедлить игру, давая свисток за нарушения, в пользу провинившихся... Футболисты часто вводят мяч не с того места — это тоже повод остановить игру, заодно перспективную атаку. В плане поиска способов влияния на ход игры, её результат судьи могут быть весьма изобретательными.
Vahidlapsha
Vahidlapsha
вчера в 12:57
    Vladimir808
    Vladimir808 ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 12:39
    Все будет честно и красиво. Зенит в долларах, Спартак в рублях.)))
    Vladimir808
    Vladimir808
    вчера в 12:34
    С такой защитой, какая была с Акроном, много Зенит забьёт. Но атака у Спартака интересная, результативная, ведомая Барко, тоже много забьёт!!!
    Будет интересно.
    sihafazatron
    sihafazatron ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 12:32
    Ну слава богу, лишь бы не обидели Фантомаса
    lotsman
    lotsman ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 12:21
    В реалах, в реалах. Ему Маркиньос уже приготовил.)
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 12:17
    Премию карасю выдадут в российских рублях или в бразильских реалах?
    lotsman
    lotsman
    вчера в 12:09
    Это будет славная битва. В нашей компании много спартачей и такой матч мы всегда смотрим не на стадионе, а у одного из друзей, в доме.
    NbKA555
    NbKA555
    вчера в 12:03
    Ну понятно
    shur
    shur
    вчера в 11:56
    ...весеняя мысль в голову пришла ! Сейчас начнётся дерби ,то сё!
    А интересно сколько питерцев и москвичей в этом дерби участвуют?
    К чему Я, за Москву то постоять надо, очухались Спартачи от милицейского беспредела...?!
    Гость
