Мажич объяснил, почему не покажут разговоры VAR с судьями в РПЛ

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза ( РФС ) рассказал о том, почему в телетрансляциях матчей РПЛ не будут показывать разговоры VAR ‑центра с судьями.

По этой теме в России было очень много вопросов. Но ФИФА не открывает это по регламенту. По протоколу это невозможно — такие записи используются только для обучения в других странах. То же самое и в УЕФА : там никогда не публиковали разговоры между VAR и судьями в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

В нескольких странах на судей оказывается очень большое давление, поэтому там начали публиковать переговоры арбитров. Я поговорил со знакомыми судьями из Испании и Англии — это создало большую проблему. Сейчас там обсуждают, какое слово они использовали, сказали ли что‑то медленнее или быстрее и так далее. Когда разбирают один момент, их начинают спрашивать и о других эпизодах. С каждым туром будет накапливаться всё больше вопросов.