Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Мажич объяснил, почему не покажут разговоры VAR с судьями в РПЛ

вчера, 11:59

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич рассказал о том, почему в телетрансляциях матчей РПЛ не будут показывать разговоры VAR‑центра с судьями.

По этой теме в России было очень много вопросов. Но ФИФА не открывает это по регламенту. По протоколу это невозможно — такие записи используются только для обучения в других странах. То же самое и в УЕФА: там никогда не публиковали разговоры между VAR и судьями в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

В нескольких странах на судей оказывается очень большое давление, поэтому там начали публиковать переговоры арбитров. Я поговорил со знакомыми судьями из Испании и Англии — это создало большую проблему. Сейчас там обсуждают, какое слово они использовали, сказали ли что‑то медленнее или быстрее и так далее. Когда разбирают один момент, их начинают спрашивать и о других эпизодах. С каждым туром будет накапливаться всё больше вопросов.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноКарасев рассудит «Зенит» и «Спартак» в 21-м туре чемпионата России
Вчера, 11:51
Мажич заявил, что на VAR верно нарисовали линии в матче «Зенит» — «Балтика»
Вчера, 10:57
В «Локомотиве» положительно оценивают диалог РФС и РПЛ по судейству
Вчера, 08:00
Мажич назвал самый сложный матч для судейства в РПЛ
11 марта
СлухиЦСКА обратился в ЭСК РФС в связи с удалением Гонду
10 марта
Алаев считает необходимым улучшить систему определения офсайдных линий
10 марта
Сортировать
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:32
"С каждым туром будет накапливаться всё больше вопросов." - А может попробовать начать отвечать на вопросы (конкретно а не обтекаемо) , что бы не накапливались. Всё таки должность , такая которая позволяет взять на себя хоть какую то ответственность ( да и размер З/П наверное весьма приличный ).
А то со стороны выглядит примерно так - "Я поговорил с "корешами" из Европы - они мне присоветовали - "Посылый всех подальше , зачем тебе Милорад , лишний "головняк"...)
Vilar
Vilar
вчера в 12:45
Почему футбольных судей судят только в районных судах. Надо ввести шкалу штрафов на всех судей: в поле, на линии и на ВАР. Судьи на линии, вообще ни за что не отвечают: поднял, не поднял флажок, есть ВАР, он ответит. Судья в поле, как плохой студент в фильме "Операция "Ы". Опустили по значимости футбольных судей до плинтуса.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:10, ред.
Всё, понял, большое давление у наших судей видимо только в карманах - бумажники не выдерживают давления купюр. Надо им помочь и в противовес этому внутреннему давлению создать мощное внешнее тогда покажут даже разговоры, даже в цвете покажут и в 4К и чем пахнут переговоры тоже как то передадут прям в пазухи.
shur
shur
вчера в 12:08
...может они там голые чай пьют с тортиком!!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:07
Сказал бы короче — УЕФА и ФИФА против...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 