«Бока Хуниорс» увеличит вместимость стадиона до 80 тысяч

вчера, 12:18

«Бока Хуниорс» объявил о расширении вместимости стадиона имени Альберто Х. Армандо, известного как «Ла Бомбонера» в рамках самой масштабной реконструкции объекта за всю его историю.

Работы обойдутся в 50–60 миллионов долларов и позволят увеличить вместимость с 57 000 до 80 000 мест. Реконструкция начнется во время чемпионата мира 2026 года и продлится не менее двух лет.

Стадион имени Альберто Х. Армандо был открыт в 1940 году в районе Ла Бока.