Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: стадионыАргентина. Суперлига 2026

«Бока Хуниорс» увеличит вместимость стадиона до 80 тысяч

вчера, 12:18

«Бока Хуниорс» объявил о расширении вместимости стадиона имени Альберто Х. Армандо, известного как «Ла Бомбонера» в рамках самой масштабной реконструкции объекта за всю его историю.

Работы обойдутся в 50–60 миллионов долларов и позволят увеличить вместимость с 57 000 до 80 000 мест. Реконструкция начнется во время чемпионата мира 2026 года и продлится не менее двух лет.

Стадион имени Альберто Х. Армандо был открыт в 1940 году в районе Ла Бока.

Два месяца назад «Ривер Плейт» объявил о планах построить крышу над своим стадионом и расширить его вместимость до более чем 100 тысяч мест в рамках подготовки к ЧМ-2030. Аргентина примет турнир совместно с Парагваем, Уругваем, Испанией, Португалией и Марокко в честь 100-летия чемпионата мира.

Подписывайся в ВК
Все новости
Официально«Барселона» получила лицензию для увеличения вместимости стадиона
10 марта
Стадион «Сантьяго Бернабеу» примет один из матчей НФЛ
03 марта
Английские фанаты не покупают билеты на ЧМ-2026 из-за высоких цен
09 февраля
«Ноттингем Форест» переименует трибуну стадиона в честь Джона Робертсона
27 декабря 2025
В столице Ирана планируют построить три больших стадиона — мэр
09 декабря 2025
УЕФА разрешил «Барселоне» провести на «Камп Ноу» матч против «Айнтрахта»
19 ноября 2025
Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 14:02
В Аргентине часто применяют санкции — ограничивают количество болельщиков на стадионах.. Одно время вообще не пускали фанатов команд гостей из соображений безопасности.
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:42
Болелы будут несказанно рады...
vhuvz76kt2b9
vhuvz76kt2b9
вчера в 12:27
Новая Бомбонера станет ещё более бомбической
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 