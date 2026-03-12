«Бока Хуниорс» увеличит вместимость стадиона до 80 тысяч

«Бока Хуниорс» объявил о расширении вместимости стадиона имени Альберто Х. Армандо, известного как «Ла Бомбонера» в рамках самой масштабной реконструкции объекта за всю его историю.
Работы обойдутся в 50–60 миллионов долларов и позволят увеличить вместимость с 57 000 до 80 000 мест. Реконструкция начнется во время чемпионата мира 2026 года и продлится не менее двух лет.
Стадион имени Альберто Х. Армандо был открыт в 1940 году в районе Ла Бока.
Два месяца назад «Ривер Плейт» объявил о планах построить крышу над своим стадионом и расширить его вместимость до более чем 100 тысяч мест в рамках подготовки к ЧМ-2030. Аргентина примет турнир совместно с Парагваем, Уругваем, Испанией, Португалией и Марокко в честь 100-летия чемпионата мира.