Филиппов хочет нанести символический удар перед кубковой игрой «Спартака»

вчера, 12:31
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)Динамо18.03.2026 в 20:45 Не начался

Никита Филиппов, талантливый ски-альпинист, ставший серебряным призером Олимпийских игр, выразил желание выступить с символическим стартовым ударом перед началом ответного матча полуфинала Пути РПЛ Кубка России по футболу между московскими командами «Спартак» и «Динамо».

Напомним, что в первом матче этих команд, который прошел на стадионе «ВТБ-Арена», «Динамо» одержало победу со счетом 5:2. Ответный матч запланирован на 18 марта и состоится на стадионе «Лукойл-Арена». Как известно, Никита Филиппов является болельщиком «Спартака».

Если получится, 18 марта приду на матч. Хотел бы отдать первый пас, это было бы здорово.

Ранее Никита Филиппов добился значительного успеха, завоевав серебряную медаль в спринте на Олимпийских играх в Италии, которые прошли с 6 по 22 февраля.

shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 16:57
...и поскольку Он болела Спа, в калитку "Динамо" ничего не прилетит,кроме воробушек...?!
112910415
112910415
вчера в 14:31
быть по сему !
Варвар7
Варвар7 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 14:10
Не, ски-альпинист будет бить вверх - "в горы" в простонородье "по воробьям"...)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:48
Чисто "на технику" разок пробьет))
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:47, ред.
О, я тоже хотел бы, запишите пожалуйста, уверяю я тоже талантливый чел которого никто не знает. Парень так и не понял что Лукойл просто дёшево попиарился за его счёт в момент зимней паузы. Был бы я в пресс-службе Лукойла я бы и не такие вещи использовал, поздравил бы какого нибудь Васю Пупкина что тот защитил дипломную работу в ПТУ №9, только прям сразу от имени самой нефтедобывающей компании чтобы Вася чуть что не изъявил желание вывести Максименко на поле за ручку.
Гость
