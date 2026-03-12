Филиппов хочет нанести символический удар перед кубковой игрой «Спартака»

1773307861

вчера, 12:31

Никита Филиппов, талантливый ски-альпинист, ставший серебряным призером Олимпийских игр, выразил желание выступить с символическим стартовым ударом перед началом ответного матча полуфинала Пути РПЛ Кубка России по футболу между московскими командами «Спартак» и «Динамо».

Напомним, что в первом матче этих команд, который прошел на стадионе «ВТБ-Арена», «Динамо» одержало победу со счетом 5:2. Ответный матч запланирован на 18 марта и состоится на стадионе «Лукойл-Арена». Как известно, Никита Филиппов является болельщиком «Спартака».

Если получится, 18 марта приду на матч. Хотел бы отдать первый пас, это было бы здорово.

Ранее Никита Филиппов добился значительного успеха, завоевав серебряную медаль в спринте на Олимпийских играх в Италии, которые прошли с 6 по 22 февраля.