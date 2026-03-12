Гвардиола о крупном поражении «Ман Сити» от «Реала»: «3:0 лучше, чем 4:0»

Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал поражение от «Реала» на «Бернабеу» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:3).

Очевидно, 3:0 лучше, чем 4:0. Это сложный результат, чего нельзя отрицать. Мне казалось, что иногда было трудно контролировать переходы. Когда мы теряли мяч, они рвались вперёд, переводили мяч в атаку, и тогда Винисиус и остальные игроки могли использовать свободное пространство. Но я считаю, что мы сыграли не так уж плохо.

Мы бесчисленное количество раз проникали на их половину поля благодаря индивидуальным усилиям Жереми Доку и длинным передачам, особенно на Антуана Семеньо и Нико О'Рейли. Даже с передачами в штрафную от трёх или четырёх игроков мы не смогли обыграть Тибо Куртуа. Думаю, мы упустили несколько моментов в этих случаях, особенно в первые 50 минут. При первом голе мы плохо оборонялись, и их качество сыграло решающую роль, особенно благодаря Федерико Вальверде и решающим передачам других игроков. Это тяжёлый результат.