Гвардиола о крупном поражении «Ман Сити» от «Реала»: «3:0 лучше, чем 4:0»

вчера, 12:57
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал поражение от «Реала» на «Бернабеу» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:3).

Очевидно, 3:0 лучше, чем 4:0. Это сложный результат, чего нельзя отрицать. Мне казалось, что иногда было трудно контролировать переходы. Когда мы теряли мяч, они рвались вперёд, переводили мяч в атаку, и тогда Винисиус и остальные игроки могли использовать свободное пространство. Но я считаю, что мы сыграли не так уж плохо.

Мы бесчисленное количество раз проникали на их половину поля благодаря индивидуальным усилиям Жереми Доку и длинным передачам, особенно на Антуана Семеньо и Нико О'Рейли. Даже с передачами в штрафную от трёх или четырёх игроков мы не смогли обыграть Тибо Куртуа. Думаю, мы упустили несколько моментов в этих случаях, особенно в первые 50 минут. При первом голе мы плохо оборонялись, и их качество сыграло решающую роль, особенно благодаря Федерико Вальверде и решающим передачам других игроков. Это тяжёлый результат.

Doping_87
Doping_87 ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 23:45, ред.
Реал команда для очередного титула в Лиге Чемпионов, что регулярно доказывает. МС выиграл однажды, причём случайно. Наоборот будет огромное удивление если Сити сможет выиграть хотябы отдельный матч.
Karkaz
Karkaz
вчера в 17:39
Не удивлюсь, если Сити вытащит это противостояние
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 16:31
погром и позор на Бернабеу. Дерганный паяц на левом фланге сити бесчисленное число раз проникал...? Это речь Пепа! А толку от него? Короче, порвали в клочья картонных клоунов с обладателем Баллон д Ор во главе! А Вини их пожалел, не его это с точки бить
112910415
112910415
вчера в 14:28
точно прав !
je6g2bum4a68
je6g2bum4a68
вчера в 14:02
Дома Сити победит, но вряд ли с нужной разницей.
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:47
Логика железная в словах Пепа...)))
shur
shur
вчера в 13:43
...как не странно, по неуверенным глазам бразильца, Я понял,что не забьёт! И потом такому Айсбергу как Донна бить как по ( нехорошее слова женской пренадлежности) ладошкой,издевательство! Пеп прав, как бы нам это не откликнулось,хотя Ман Сити именно против
Мадрида не впечатлил!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:58
Начали нормуль, потом поплыли конкретно, не проявив характера, желания...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:57, ред.
Кэп Гвардиола
