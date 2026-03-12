Луис Энрике назвал ПСЖ бойцами и стойкой командой после 5:2 с «Челси»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» прокомментировал победу над «Челси» (5:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Какая атмосфера, это было невероятно! Болельщики просто потрясающие. Я видел тифо на экране перед матчем из раздевалки, у меня сильные эмоции как у тренера! Хочу сказать своим игрокам: наслаждайтесь игрой на этом стадионе, в этой атмосфере, с этой уверенностью, которую вы можете чувствовать в трудные моменты. Невероятно, что эта победа принадлежит им. Это победа и для наших игроков, потому что, даже если мы не так точны, как хотелось бы, мы бойцы, и у нас невероятный настрой. Мы — стойкая команда, вот подходящее слово! Мы стойкие, всегда.

Мы видели, что «Челси» играет на очень высоком уровне. Именно поэтому они так много выиграли в прошлом сезоне, и мы их очень хорошо знаем. Ответный матч? Я не сомневаюсь, что он будет таким же напряженным и сложным. Но мы поедем в Лондон не для того, чтобы пытаться защитить результат, ничего подобного. Наш настрой — попытаться выиграть матч, атаковать и заслужить победу, потому что когда думаешь о защите результата, это не работает. Могу вас заверить, что мы постараемся это сделать. Мы способны выиграть этот ответный матч.