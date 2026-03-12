Колосков предполагает ничью в игре «Зенита» и «Спартака»

По мнению почетного президента Российского футбольного союза Вячеслава Колоскова, предстоящий матч между «Зенитом» и «Спартаком» в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обещает быть равным и непредсказуемым.
Матч состоится 14 марта на стадионе «Газпром-Арена» и начнется в 16:00 по московскому времени.
Никаких ожиданий от матча нет. И та, и другая команда играют неровно: могут показать хороший футбол, а могут сыграть плохо. Физически обе команды выглядят достаточно готовыми, но сыгранности не хватает ни там, ни там.
В прошлом туре москвичи одержали победу над тольяттинским «Акроном» со счетом 4:3.
В любом случае, мне кажется, что «Спартак» провел последнюю игру достаточно уверенно в атаке, хотя в обороне, конечно, остается много проблем. С «Зенитом» вообще не очень понятно, что происходит.
Думаю, никаких сенсаций не будет — игра будет равной. Скорее всего, все закончится ничьей, по крайней мере у меня такое ощущение.
«Зенит» сейчас занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 42 очками, в то время как «Спартак» находится на шестой позиции с 35 очками.
"Зенит" при всех его нынешних минусах всё-таки более сыгранная команда,
чем "Спартак" с новым тренером и старыми проблемами, которые никуда не делись.
Победа Спартака ,вышли из реанимации ! Ничьей стопудова не будет!!!
