Колосков предполагает ничью в игре «Зенита» и «Спартака»

По мнению почетного президента Российского футбольного союза , предстоящий матч между «Зенитом» и «Спартаком» в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ) обещает быть равным и непредсказуемым.

Матч состоится 14 марта на стадионе «Газпром-Арена» и начнется в 16:00 по московскому времени.

Никаких ожиданий от матча нет. И та, и другая команда играют неровно: могут показать хороший футбол, а могут сыграть плохо. Физически обе команды выглядят достаточно готовыми, но сыгранности не хватает ни там, ни там.

В прошлом туре москвичи одержали победу над тольяттинским «Акроном» со счетом 4:3.

В любом случае, мне кажется, что «Спартак» провел последнюю игру достаточно уверенно в атаке, хотя в обороне, конечно, остается много проблем. С «Зенитом» вообще не очень понятно, что происходит. Думаю, никаких сенсаций не будет — игра будет равной. Скорее всего, все закончится ничьей, по крайней мере у меня такое ощущение.