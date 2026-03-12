Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Колосков предполагает ничью в игре «Зенита» и «Спартака»

вчера, 13:16
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавтра в 16:00 Не начался

По мнению почетного президента Российского футбольного союза Вячеслава Колоскова, предстоящий матч между «Зенитом» и «Спартаком» в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обещает быть равным и непредсказуемым.

Матч состоится 14 марта на стадионе «Газпром-Арена» и начнется в 16:00 по московскому времени.

Никаких ожиданий от матча нет. И та, и другая команда играют неровно: могут показать хороший футбол, а могут сыграть плохо. Физически обе команды выглядят достаточно готовыми, но сыгранности не хватает ни там, ни там.

В прошлом туре москвичи одержали победу над тольяттинским «Акроном» со счетом 4:3.

В любом случае, мне кажется, что «Спартак» провел последнюю игру достаточно уверенно в атаке, хотя в обороне, конечно, остается много проблем. С «Зенитом» вообще не очень понятно, что происходит.

Думаю, никаких сенсаций не будет — игра будет равной. Скорее всего, все закончится ничьей, по крайней мере у меня такое ощущение.

«Зенит» сейчас занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 42 очками, в то время как «Спартак» находится на шестой позиции с 35 очками.

Подписывайся в ВК
Все новости
Дзюба считает, что ФИФА не будет отстранять сборные США и Израиля
Вчера, 09:20
Колосков рассказал, кто может заменить иранцев на ЧМ
11 марта
Журова высказалась о возможности того, что Россия займёт место Ирана на ЧМ
11 марта
Семак не согласился с тем, что «Зенит» старается играть на удержание счёта
11 марта
Сычёв: «Захарян может принести пользу сборной России»
11 марта
В «Акроне» рассказали о том, как решили выбрать Дзюбу капитаном
11 марта
Сортировать
Все комментарии
Валерыч
Валерыч
вчера в 18:31, ред.
Колосков, однако, оптимист. С такой дырявой спартаковской защитой и с таким никудышным спартаковским вратарём будет ничья в гостевом матче с "Зенитом"? Да тут даже проигрыш "Спартака" в один мяч будет уже выглядеть "достойным результатом" (держа в уме крупный проигрыш 2-5 от московского "Динамо" в недавнем кубковом матче).
"Зенит" при всех его нынешних минусах всё-таки более сыгранная команда,
чем "Спартак" с новым тренером и старыми проблемами, которые никуда не делись.
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев
вчера в 17:55
Рассмотрю матч со стороны астро-показателей завтречко и оставлю прогноз, а пока скажу что кэф 5, 2 к 1 рублю на победу Спартака это всё-таки недооценка москвичей...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:20
А я могу предсказать, что команды на двоих точно наберут очки в этом матче.
adekvat
adekvat
вчера в 14:49
Защита у обоих никудышная, атака у Зенита тоже отстой, а Спартак парочку в легкую может сделать.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:44
Вяченслав Иванович предполагает , а кто уже и располагает...)))
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 14:14, ред.
Как вот можно сочетать хоть какое нибудь предсказание с предсказанием непредсказуемости матча? Это прямиком из Хогвартса к нам магию подвезли не иначе. Если матч будет "непредсказуем" то чего ты тогда предсказываешь? Санитары еще не выехали? Великий предсказатель хаоса
shur
shur
вчера в 13:50, ред.
...Победа Зенита, Питер в шоколаде,юбилей продолжается!
Победа Спартака ,вышли из реанимации ! Ничьей стопудова не будет!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 