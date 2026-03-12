Арбелоа: «Вальверде — Хуанито XXI века»

1773313185

вчера, 13:59

Главный тренер мадридского «Реала» проанализировал победу над «Манчестер Сити» со счетом 3:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Это был матч, в котором мы наиболее точно следовали нашему плану. Мы были настоящей командой, а это именно то, что нужно для победы в любом матче. С самого первого дня я говорил, что в этой раздевалке полно фантастических игроков, но нам также нужно быть великолепной командой, чтобы обыграть «Манчестер Сити» или «Эльче». Именно в это я хочу, чтобы верили мои игроки: они должны быть командой, обладать коллективным мышлением и четко понимать, что делать, когда мяч у нас, и когда он у соперника. Это футболисты с выдающимися качествами, но они будут еще лучше, если все будут разделять одно и то же видение и воплощать его в жизнь. Я очень рад за болельщиков, потому что они заслужили такой вечер после всего, что мы пережили в этом сезоне. Им это очень понравилось, и я рад за своих игроков, потому что им непросто справляться со всем, с чем они сталкиваются. Мы знаем требования «Реала», но есть много обстоятельств, которые нам не помогают. Мы очень довольны их усилиями, проделанной работой, потому что они верили в себя и не сдавались. Они заслужили такой вечер. Кажется, что мы празднуем, но впереди нас ждут еще 90 минут напряженного матча в Манчестере, и это первое, что я им сказал. Это еще не конец. Я знаю, и они знают, что происходит в раздевалке соперника, какая атмосфера всегда царит в Манчестере, и тренера, который снова тщательно проанализирует игру. Впереди 90 минут настоящей битвы, если мы хотим пройти дальше.

О полузащитнике , забившим все три гола мадридской команды в минувшем поединке, специалист сказал следующее:

Я так рад за него. Я часто задавался вопросом, не возненавидит ли он меня в итоге за то, как часто я на него давил и пытался дать ему понять, насколько он важен для команды. Он — Хуанито (бывший нападающий «сливочных», выступавший за клуб с 1977 по 1987 год — прим.ред.) XXI века. Он игрок, который идеально воплощает в себе все, что представляет собой «Реал Мадрид». Он один из лидеров и будет им еще долгое время. Если болельщики видят себя в ком-то, то это в нем. Тот вечер, который он провел, наполняет меня гордостью, потому что он этого заслуживает, и это вознаграждение за его самоотверженность, стремления двигаться вперед, когда что-то идет не так, постоянную готовность прийти на помощь, личный пример и лидерские качества. Он играл на всех позициях. Мы хотели, чтобы Феде был более агрессивным и представлял реальную угрозу за линией обороны «Сити», зная, что с Ардой и Брахимом, если их центральные защитники решат выдвинуться вперед, у него и Винисиуса будет пространство для рывка. Он приложил огромные усилия и очень помог Тренту в обороне. Он забил три гола и провел действительно выдающийся матч. Самое замечательное в таком игроке, как он, то, что он может отлично играть на любой позиции, в зависимости от того, что нам нужно в каждом матче. У него есть качества, чтобы отлично играть как в центре, так и на фланге. Важно то, что он приносит команде и что он значит для своих товарищей по команде.

Об ответном матче: