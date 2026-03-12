На стадионе «Шинника» разрешили провести ближайший матч Первой лиги

Футбольная Национальная Лига допустила стадион «Шинник» к проведению матча 24-го тура Первой лиги с «Енисеем». Игра пройдет 15 марта.

Пресс-служба ярославского клуба отмечает:

Несмотря на крайне неблагоприятные климатические условия нынешней зимы, морозы и снегопады, футбольным клубом «Шинник» была проведена титаническая и кропотливая работа по подготовке поля своего стадиона к сезону, что в результате позволяет на домашних календарных матчах команде оставаться со своими болельщиками!