Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияРоссия. Мелбет-Первая Лига 2025/2026

На стадионе «Шинника» разрешили провести ближайший матч Первой лиги

вчера, 14:49
ШинникЛоготип футбольный клуб Шинник (Ярославль)-:-Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей15.03.2026 в 16:00 Не начался

Футбольная Национальная Лига допустила стадион «Шинник» к проведению матча 24-го тура Первой лиги с «Енисеем». Игра пройдет 15 марта.

Пресс-служба ярославского клуба отмечает:

Несмотря на крайне неблагоприятные климатические условия нынешней зимы, морозы и снегопады, футбольным клубом «Шинник» была проведена титаническая и кропотливая работа по подготовке поля своего стадиона к сезону, что в результате позволяет на домашних календарных матчах команде оставаться со своими болельщиками!

Ранее из-за морозов была перенесена игра между «Нефтехимиком» и «Факелом».

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноМолодежная сборная России сыграет два товарищеских поединка в марте
Вчера, 14:21
Единая лига ВТБ скоординировала время финала Кубка с матчем РПЛ
11 марта
ОфициальноПотенциально чемпионский матч ПСВ перенесли на более раннее время
10 марта
Слухи«Краснодар» в конце марта может провести матч с чемпионом Медиалиги
10 марта
ОфициальноПеренесенный матч «Нефтехимика» и «Факела» в Первой лиге пройдет 1 апреля
10 марта
Товарищеский матч «Зенита» и «Сьона» в Катаре отменён
10 марта
Сортировать
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:14
Ну как тут не вспомнить крылатое выражение нашего учёного - «Мы не можем ждать милостей от природы. Взять их у нее – наша задача»...
hzs5u6a2tbxb
hzs5u6a2tbxb
вчера в 18:44
Если что клюшки игрокам выдадут ..
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 16:03
В пору снова задать вопрос: —"Почему весной так рано начинается чемпионат России и Кубок?"
drug01
drug01
вчера в 15:21
Для Шинника это большой праздник!
shur
shur
вчера в 15:05
...Нынче зима прибавила хлопот!
Бураны снежные не проходили мимо!
Но стадион на Шиннике открыт!
Всё слава Богу прибрано и вот!
Билеты запускаем в оборот!!!
shur
shur
вчера в 14:58
...какое патриотическое с элементами романтики возвание !
Тут тебе и про природу, про преданность болельщикам и про
дворника дядю Петю,который не ушёл в запой и крапотливо и титанически убирал снег с футбольного поля! Всем низкий поклон!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 