На стадионе «Шинника» разрешили провести ближайший матч Первой лиги

Футбольная Национальная Лига допустила стадион «Шинник» к проведению матча 24-го тура Первой лиги с «Енисеем». Игра пройдет 15 марта.
Пресс-служба ярославского клуба отмечает:
Несмотря на крайне неблагоприятные климатические условия нынешней зимы, морозы и снегопады, футбольным клубом «Шинник» была проведена титаническая и кропотливая работа по подготовке поля своего стадиона к сезону, что в результате позволяет на домашних календарных матчах команде оставаться со своими болельщиками!
Ранее из-за морозов была перенесена игра между «Нефтехимиком» и «Факелом».
Бураны снежные не проходили мимо!
Но стадион на Шиннике открыт!
Всё слава Богу прибрано и вот!
Билеты запускаем в оборот!!!
Тут тебе и про природу, про преданность болельщикам и про
дворника дядю Петю,который не ушёл в запой и крапотливо и титанически убирал снег с футбольного поля! Всем низкий поклон!
