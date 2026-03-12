Top.Mail.Ru
Грэм Поттер продлил контракт со сборной Швеции до чемпионата мира 2030 года

вчера, 14:58

Шведский футбольный союз объявил о продлении контракта с главным тренером национальной команды Грэмом Поттером. Новое соглашение подписано до чемпионата мира 2030 года.

Английский специалист возглавил сборную в октябре 2025 года. Ранее он работал в Швеции с клубом «Эстерсунд». Также возглавлял «Суонси Сити», «Брайтон», «Челси» и «Вест Хэм».

Все комментарии
shur
shur ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 17:25, ред.
...Приветствую! ...самый красивый язык в Мире! Но до сих пор не
пойму чьё произношение лучше ?! Англичане как будто чавкуют себе под
нос, янки порывисто резки, много слов в сокрашение говорят! А вот кто с душой и телом проникается к оригиналу,это певцы из разных стран,это правда!!! В школе в том числе,ок!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ shur (раскрыть)
вчера в 17:17
Сейчас шведы и другие жители нордических стран в среднем весьма хорошо владеют английским языком, во многом благодаря школе.
shur
shur ответ particular (раскрыть)
вчера в 17:02
...а что Шведы в своё время ох как классно изучили и пели на английском ,безумно популярная группа семидесятых в Мире- ABBA!
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:09
У прежнего тренера вообще ничего не получилось...С Поттером дела пошли гораздо лучше.
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:50
Посмотрим что у него получится
particular
particular
вчера в 15:22
Грэму доверили в длинную... Поттер себя обеспечил, обеспечит ли результат...
shur
shur
вчера в 15:11
...Гарри , тьфу ты Грэм Поттер и сборная Швеции! А раньше было
наоборот Эриксен и сборная Англии, волшебное слово Сборная!
