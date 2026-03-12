Грэм Поттер продлил контракт со сборной Швеции до чемпионата мира 2030 года

1773316727

вчера, 14:58

Шведский футбольный союз объявил о продлении контракта с главным тренером национальной команды . Новое соглашение подписано до чемпионата мира 2030 года.

Английский специалист возглавил сборную в октябре 2025 года. Ранее он работал в Швеции с клубом «Эстерсунд». Также возглавлял «Суонси Сити», «Брайтон», «Челси» и «Вест Хэм».