Грэм Поттер продлил контракт со сборной Швеции до чемпионата мира 2030 года

Шведский футбольный союз объявил о продлении контракта с главным тренером национальной команды Грэмом Поттером. Новое соглашение подписано до чемпионата мира 2030 года.
Английский специалист возглавил сборную в октябре 2025 года. Ранее он работал в Швеции с клубом «Эстерсунд». Также возглавлял «Суонси Сити», «Брайтон», «Челси» и «Вест Хэм».
пойму чьё произношение лучше ?! Англичане как будто чавкуют себе под
нос, янки порывисто резки, много слов в сокрашение говорят! А вот кто с душой и телом проникается к оригиналу,это певцы из разных стран,это правда!!! В школе в том числе,ок!
пойму чьё произношение лучше ?! Англичане как будто чавкуют себе под
нос, янки порывисто резки, много слов в сокрашение говорят! А вот кто с душой и телом проникается к оригиналу,это певцы из разных стран,это правда!!! В школе в том числе,ок!
наоборот Эриксен и сборная Англии, волшебное слово Сборная!
наоборот Эриксен и сборная Англии, волшебное слово Сборная!