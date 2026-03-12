Top.Mail.Ru
Вальверде: «Давно не получал такого удовольствия, играя в футбол»

вчера, 15:23
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде, признанный лучшим игроком первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:0), в интервью Movistar прокомментировал прошедший поединок, в котором сделал хет-трик.

Это было невероятно. Любой бы мечтал о таком вечере! Хочу поблагодарить своих товарищей по команде, которые так сильно меня поддерживают и вселяют в меня уверенность, позволяя быть амбициозным и целеустремленным. Спасибо также тренерскому штабу, который направлял нас всех на протяжении этого сезона.

О том, был ли это его лучший матч в карьере

Безусловно, с точки зрения забитых голов! Я действительно получил удовольствие – на самом деле, давно не получал такого удовольствия, играя в футбол! Я счастлив, я в восторге, но прежде всего рад победе команды.

Про свою роль в атаке

Тренер просил меня именно об этом. Чтобы я продвигался вперед, атаковал и «занимал» опасные позиции. У нас было больше игроков в тех зонах, где мы стараемся контролировать мяч, и это дало мне больше свободы для атак, а ребята делали блестящие передачи.

Мы уделяли особое внимание отработке длинных передач от ворот. «Сити» любит высокий прессинг – они любят играть один на один, и это означало, что у нас может быть пространство за их спинами, которое мы можем использовать. Мы знаем, что нам нужно бороться как братья, прикрывать друг друга, и именно так можно достичь великих результатов. Матчи в Манчестере всегда сложные – мы поедем туда, как будто счет 0:0.

CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:04
Не время сейчас рассуждать об удовольствиях... Через неделю ответный матч. Гвардиола говорил, что 3:0, это не 4:0? Он надеется на реванш.
v84u4sqqswsk
v84u4sqqswsk
вчера в 16:44
Подожди ,появится Камерунский Эму-он тебе охоту отобьёт,эта Африканская лягушка испортит всё хорошее в Реале!
shur
shur ответ lk_483777 (раскрыть)
вчера в 16:22
...Акело у нас пока, матёрый и преданный Карвахаль! И есть ещё ответка в Манчестере ! Но тем не менее за напутствие сэнкью,вери
мач!!! (скажи похож,а?!)
ge6jyh4ceutu
ge6jyh4ceutu
вчера в 16:09
Да вечер ему вчера удался, его звёздный час в первом тайме будет помнить долго
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:55
Федя доставил своей игрой не только себе удовольствие , но и болельщики Реала тоже были весьма довольны...
lk_483777
lk_483777
вчера в 15:31
Молодец Федерико! Настоящий капитан своей команды!
МС они прошли на 99%.
Дальше буду противники посложнее.
ec83fegk7mee
ec83fegk7mee
вчера в 15:27
Хет-трик в ЛЧ явно приносит удовольствие
Гость
