Вальверде: «Давно не получал такого удовольствия, играя в футбол»

Полузащитник мадридского «Реала» , признанный лучшим игроком первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:0), в интервью Movistar прокомментировал прошедший поединок, в котором сделал хет-трик.

Это было невероятно. Любой бы мечтал о таком вечере! Хочу поблагодарить своих товарищей по команде, которые так сильно меня поддерживают и вселяют в меня уверенность, позволяя быть амбициозным и целеустремленным. Спасибо также тренерскому штабу, который направлял нас всех на протяжении этого сезона.

О том, был ли это его лучший матч в карьере

Безусловно, с точки зрения забитых голов! Я действительно получил удовольствие – на самом деле, давно не получал такого удовольствия, играя в футбол! Я счастлив, я в восторге, но прежде всего рад победе команды.

Про свою роль в атаке

Тренер просил меня именно об этом. Чтобы я продвигался вперед, атаковал и «занимал» опасные позиции. У нас было больше игроков в тех зонах, где мы стараемся контролировать мяч, и это дало мне больше свободы для атак, а ребята делали блестящие передачи.

Мы уделяли особое внимание отработке длинных передач от ворот. «Сити» любит высокий прессинг – они любят играть один на один, и это означало, что у нас может быть пространство за их спинами, которое мы можем использовать. Мы знаем, что нам нужно бороться как братья, прикрывать друг друга, и именно так можно достичь великих результатов. Матчи в Манчестере всегда сложные – мы поедем туда, как будто счет 0:0.