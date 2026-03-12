Top.Mail.Ru
Бывший вратарь ПСЖ считает, что сейв Сафонова изменил ход игры с «Челси»

вчера, 15:55
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)5 : 2Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Бывший вратарь ПСЖ Жером Алонсо оценил игру голкипера Матвея Сафонова в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» (5:2).

Хорошая игра, хотя я считаю, что он мог бы сыграть лучше при первом голе «Челси». Низкие оценки за матч? Он получил 5 баллов, что является очень нейтральной оценкой. И, несмотря на первый гол, через несколько минут он сделал фантастический сейв, сразу после которого ПСЖ забил второй гол. Для меня именно этот момент изменил ход игры.

Для Сафонова эта игра стала десятой подряд в стартовом составе.

Варвар7
Варвар7
вчера в 18:12, ред.
Со всеми минусами и плюсами в игре Сафонова , считаю сейв Матвея в этом матче ключевым. Через несколько секунд в ворота соперника был забит гол который в психологическом плане склонил "чашу весов" в пользу ПСЖ. И не важно какую оценку выставили Матвею после матча , думаю партнёры , тренерский штаб , да и большинство болельщиков адекватно оценивают игру Моти и его вклад в победу клуба в этой игре .
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:10
Так оно и есть... Именно после сэйва Сафонова Дембеле забил свой гол и пошла игра у ПСЖ.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 18:09
Вот если бы отбил то был бы молодцом, а так, почти отбил - а значит мог, чуть не свезло
Karkaz
Karkaz ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 17:42
Там не совсем его вина, в первом голе. Ближний он закрывал, а дальний это не ошибка, там с близкого расстреливали.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:19
Отлично свграл. Но первый гол это невезение, скорее. Во Доннарума три из трёх пропустил и ничего
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:55
Моте можно пожелать стабильности и игры без ляпов...
shur
shur
вчера в 16:34, ред.
...вы вчера видели третью ногу Куртуа...?! Тут не то что ход, время
остановилось на мгновенье, дастиш фантастиш !!!
...Младой,неопытной пацан "Реала"
Ошибся грубо,прям из под ноги,
Игрок Ман Сити выстрелил упрямо,
Но Тибо вырос,словно из земли!!!
5esgb9r552qn
5esgb9r552qn
вчера в 16:31
Короче матч выиграли РПЛовские пацаны Хвича и Мотя
lotsman
lotsman
вчера в 16:00
Сделав сейв Матвей почувствовал уверенность и хорошо отстаял этот очень важный матч.
