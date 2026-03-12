Бывший вратарь ПСЖ считает, что сейв Сафонова изменил ход игры с «Челси»

Бывший вратарь ПСЖ оценил игру голкипера в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» (5:2).

Хорошая игра, хотя я считаю, что он мог бы сыграть лучше при первом голе «Челси». Низкие оценки за матч? Он получил 5 баллов, что является очень нейтральной оценкой. И, несмотря на первый гол, через несколько минут он сделал фантастический сейв, сразу после которого ПСЖ забил второй гол. Для меня именно этот момент изменил ход игры.