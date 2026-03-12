Top.Mail.Ru
В настоящее время матч сборных Венгрии и России невозможен

вчера, 16:39

Пресс-секретарь Федерации футбола Венгрии Герго Шабо ответил на вопрос о возможном проведении товарищеского матча между сборными Венгрии и России.

На данный момент игра со сборной России невозможна. Мы уже объявили наши матчи на март и июнь. В сентябре, октябре и ноябре у нас игры Лиги наций. Поэтому наш календарь на этот год уже полностью заполнен, так что шансов нет. А о календаре на следующий год мы пока вообще ничего не знаем — даже будут ли у нас товарищеские матчи.

