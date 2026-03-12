Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

CAS в апреле рассмотрит апелляцию Писарского на отстранение от футбола

вчера, 16:59

Юрист Антон Смирнов, представляющий интересы нападающего Владимира Писарского, поделился информацией о дате заседания Спортивного арбитражного суда (CAS) по жалобе игрока на решение Российского футбольного союза об отстранении его от футбола.

Слушания пройдут 8 апреля в швейцарской Лозанне. Сторона футболиста настаивает на отмене санкций РФС в его отношении.

В конце января Апелляционный комитет РФС оставил в силе решение Комитета РФС по этике от 10 октября 2025 года по отстранению Писарского на дополнительные четыре месяца от любой связанной с футболом деятельности. Представители игрока оспорили данное решение в CAS.

Подписывайся в ВК
Все новости
Арбитражный суд принял иск «РТ-капитал» к «Крыльям Советов» на 146 млн
02 марта
Хакими привлекли в суд по делу об изнасиловании
24 февраля
Престианни раздумывает над тем, чтобы засудить Винисиуса и Мбаппе
24 февраля
Дело о мошенничестве в футболе по заявлению Федорищева прекращено
16 февраля
Бывшего игрока сборной Нидерландов хотят посадить за отмывание денег
14 февраля
Суд вернул иск по долгу «Крыльев Советов»
31 января
Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 20:06
И время нашли на рассмотрение апелляции, а говорили, времени нет...
lotsman
lotsman
вчера в 18:10
Да пора уже завязывать с футболом, в тридцать лет то.
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 17:20
...что можно доказать в тридцать лет в футболе, большом футболе,практически ничего,чтобы взяли и надолго запомнили!!!!
Делайте ставки, как это делает Писарский...!
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:02
Уж как то и подзабыватся стала эта история - напомнили про Вову...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 