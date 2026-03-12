CAS в апреле рассмотрит апелляцию Писарского на отстранение от футбола

1773323986

вчера, 16:59

Юрист Антон Смирнов, представляющий интересы нападающего , поделился информацией о дате заседания Спортивного арбитражного суда ( CAS ) по жалобе игрока на решение Российского футбольного союза об отстранении его от футбола.

Слушания пройдут 8 апреля в швейцарской Лозанне. Сторона футболиста настаивает на отмене санкций РФС в его отношении.