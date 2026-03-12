CAS в апреле рассмотрит апелляцию Писарского на отстранение от футбола

Юрист Антон Смирнов, представляющий интересы нападающего Владимира Писарского, поделился информацией о дате заседания Спортивного арбитражного суда (CAS) по жалобе игрока на решение Российского футбольного союза об отстранении его от футбола.
Слушания пройдут 8 апреля в швейцарской Лозанне. Сторона футболиста настаивает на отмене санкций РФС в его отношении.
В конце января Апелляционный комитет РФС оставил в силе решение Комитета РФС по этике от 10 октября 2025 года по отстранению Писарского на дополнительные четыре месяца от любой связанной с футболом деятельности. Представители игрока оспорили данное решение в CAS.
