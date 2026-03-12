Агент Сильянова оценил слухи об интересе со стороны «Спартака»
1773328186
Представитель защитника «Локомотива» Владимир Кузьмичев прокомментировал слухи об интересе «Спартака» к игроку в зимнее трансферное окно.
Говорить о каком-то серьезном намерении можно в том случаи, когда клубы общаются между собой. Сейчас у Александра долгосрочный контракт с «Локомотивом». «Спартак» не обращался в клуб по поводу Сильянова. У нас было общение с менеджментом «Спартака» по Александру. Они собирали информацию, мониторили ситуацию. Но не стоит говорить о предметном интересе.
["news\/1423685\/nottingem-forest-midtyulland","news\/1423684\/selta-lion","news\/1423683\/cele-aek","news\/1423682\/mostovoy-aleksandr","news\/1423681\/shtutgart-portu","news\/1423680\/panatinaikos-betis","news\/1423679\/bolonya-roma","news\/1423678\/lill-aston-villa","news\/1423677\/kastelen-romeo","news\/1423676\/bastoni-alessandro-inter","news\/1423675\/eshchenko-andrey","news\/1423674\/karsedo-huan","news\/1423673\/mostovoy-aleksandr","news\/1423672\/holand-erling-barselona","news\/1423671\/tramp-donald","news\/1423670\/kim-min-dzhe-inter","news\/1423669\/valverde-federiko","news\/1423668\/havi-barselona","news\/1423667\/tramp-donald-iran","news\/1423665\/netu-pedru","news\/1423664\/ispaniya-argentina","news\/1423663\/pisarskiy-vladimir","news\/1423662\/rossiya-vengriya","news\/1423660\/alonso-zherom-safonov-matvey","news\/1423658\/valverde-federiko","news\/1423659\/argentina-ispaniya","news\/1423657\/potter-grem-shveciya","news\/1423656\/shinnik-enisey","news\/1423655\/rossiya-do-21","news\/1423653\/arbeloa-alvaro-valverde-federiko"]