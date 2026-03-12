Top.Mail.Ru
Агент Сильянова оценил слухи об интересе со стороны «Спартака»

вчера, 18:09

Представитель защитника «Локомотива» Александра Сильянова Владимир Кузьмичев прокомментировал слухи об интересе «Спартака» к игроку в зимнее трансферное окно.

Говорить о каком-то серьезном намерении можно в том случаи, когда клубы общаются между собой. Сейчас у Александра долгосрочный контракт с «Локомотивом». «Спартак» не обращался в клуб по поводу Сильянова. У нас было общение с менеджментом «Спартака» по Александру. Они собирали информацию, мониторили ситуацию. Но не стоит говорить о предметном интересе.

lotsman
lotsman ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 20:11
Раньше времени?!!) Поезд давно уже ушёл. Кузьмичев прокомментировал слухи об интересе Спартака к игроку в зимнее трансферное окно. Это когда то было, да и было ли вообще.)
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:14
Нам Самоху бы на поле выгнать
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:03
Зачем распускать слухи раньше времени.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:20
Как там у Самошникова дела в Спартаке?
Гость
