Экс-физиотерапевт «Барселоны» Брау раскритиковал Хави

1773331481

вчера, 19:04

Бывший тренер по физподготовке «Барселоны» Хуанхо Брау, близкий к Лионелю Месси в бытность их совместной работы в клубе, выступил с резкой критикой . Поводом стали недавние заявления экс-наставника «Барсы» о президенте Жоане Лапорте, который якобы заблокировал возвращение Месси из ПСЖ после ЧМ -2022.

В интервью ABC Брау заявил: «Мы были несовместимы с людьми, которых Хави хотел привести, мы не согласились с его методами работы — доказательством тому, что от его нововведений ничего не осталось. Нельзя разрушать структуру клуба по собственной прихоти».

Сам Брау покинул клуб в 2021-м после назначения Хави, будучи основателем отдела физиотерапии.

Брау также сравнил Месси и Ламина Ямаля: «У Лео было идеальное окружение — партнеры вроде Роналдиньо, Анри, Это’о. У Ламина такой опоры нет. Лео закрепился в основе не сразу, но в 38 всё ещё фантастически играет».