Экс-физиотерапевт «Барселоны» Брау раскритиковал Хави

вчера, 19:04

Бывший тренер по физподготовке «Барселоны» Хуанхо Брау, близкий к Лионелю Месси в бытность их совместной работы в клубе, выступил с резкой критикой Хави. Поводом стали недавние заявления экс-наставника «Барсы» о президенте Жоане Лапорте, который якобы заблокировал возвращение Месси из ПСЖ после ЧМ-2022.

В интервью ABC Брау заявил: «Мы были несовместимы с людьми, которых Хави хотел привести, мы не согласились с его методами работы — доказательством тому, что от его нововведений ничего не осталось. Нельзя разрушать структуру клуба по собственной прихоти».

Сам Брау покинул клуб в 2021-м после назначения Хави, будучи основателем отдела физиотерапии.

Брау также сравнил Месси и Ламина Ямаля: «У Лео было идеальное окружение — партнеры вроде Роналдиньо, Анри, Это’о. У Ламина такой опоры нет. Лео закрепился в основе не сразу, но в 38 всё ещё фантастически играет».

CCCP1922
CCCP1922
вчера в 22:06
Хави просто тряпка, он всегда был таким...
shur
shur
вчера в 19:36
...видимо схожи пути дороги Реала и Барсы,одни и теже потуги
Президентов Клубов в назначении бывших своих игроков в так называемые Тренеры, в итоге сплетни,наговоры,интриги, что не
украшает футбол, а результат не должный!!!
Futurista
Futurista ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 19:26
Точно)...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:16
Какой-же всё таки не хороший клуб, кости любят друг другу перемывать
Гость
