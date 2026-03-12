«Интер» планирует подписать летом трёх игроков из Бундеслиги

1773331973

вчера, 19:12

«Интер» готовит серьёзное обновление состава летом на фоне вылета из Лиги чемпионов от норвежского «Будё/Глимт», несмотря на лидерство в борьбе за Скудетто. По данным TMW, «нерадзурри» нацелены на опытных игроков из Германии для изменения облика команды.

В списке защитник «Баварии» и его партнёр по команде хавбек . Также миланцы приглядываются к атакующему полузащитнику «Боруссии» Дортмунд — его контракт истекает летом, и интерес к нему также проявляет «Ювентус».