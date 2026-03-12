Top.Mail.Ru
«Интер» планирует подписать летом трёх игроков из Бундеслиги

вчера, 19:12

«Интер» готовит серьёзное обновление состава летом на фоне вылета из Лиги чемпионов от норвежского «Будё/Глимт», несмотря на лидерство в борьбе за Скудетто. По данным TMW, «нерадзурри» нацелены на опытных игроков из Германии для изменения облика команды.

В списке защитник «Баварии» Ким Мин-Джэ и его партнёр по команде хавбек Леон Горецка. Также миланцы приглядываются к атакующему полузащитнику «Боруссии» Дортмунд Юлиану Брандту — его контракт истекает летом, и интерес к нему также проявляет «Ювентус».

AleS
AleS
вчера в 20:32
Корейца можно, остальных я бы не хотел видеть в команде.
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:01
Глядишь и получится выполнить задуманное
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:57
"Так пусть их планы совпадут с ихнеми возможностями"...)
Гость
